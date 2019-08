Veeam, come mantenere la produttività nel periodo delle ferie

Sia che si tratti dei reparti IT di grandi imprese o dei responsabili IT delle PMI, durante i mesi estivi è molto probabile che la forza lavoro sia ridotta a causa delle ferie. Ma, come sottolinea Veeam Software, i dati non vanno in vacanza.

Per questo motivo, data l'importanza dei processi decisionali basati sui dati, in particolare nelle aziende che operano nei settori bancario, retail e sanitario, diventa fondamentale che l’infrastruttura digitale sia disponibile al 100%, sia sempre operativa e sia protetta in ogni momento. Veeam Software ritiene che, anche quando le aziende non operano a capacità piena, il Cloud Data Management consenta loro di fare di più che "tenere le luci accese". Le aiuta a rimanere produttive e a mantenere la disponibilità dei loro servizi anche durante i mesi estivi. Affinché ciò accada nel migliore dei modi, Veeam suggerisce alcuni consigli.

Backup continuo dei dati

Il backup è un processo essenziale per un business più smart. Il Cloud Data Management report 2019 di Veeam, che ha coinvolto 1.575 aziende leader a livello globale, evidenzia che meno di un terzo delle società esegue un backup regolare e una replica delle applicazioni ad alta priorità. Integrando le soluzioni di backup in una più ampia strategia di Cloud Data Management, le aziende possono essere sicure che il backup sia una procedura altamente automatizzata e continua, permettendo in questo modo all’IT di concentrarsi sulla digital transformation. Così facendo, l'azienda può garantire che i dati siano sempre disponibili, anche quando ci sono meno risorse nei reparti IT.

L’approccio data-driven per la pianificazione delle risorse

Il periodo estivo può essere un banco di prova, ma non dovrebbe riservare alle aziende alcuna spiacevole sorpresa. La ricerca di Veeam evidenzia che 9 aziende su 10 stanno cercando di implementare una strategia di Intelligent Data Management, spesso sfruttando le funzionalità del Cloud Data Management, per aumentare il valore dei dati in loro possesso.

Grazie all’analisi dei dati, le aziende possono gestire le risorse in modo più efficace e pianificare in modo corretto le assenze multiple, cercando personale alternativo o trasferendo per tempo le responsabilità ad altri membri del team. Con il 91% dei dirigenti aziendali che considera il miglioramento delle competenze digitali interne un elemento vitale per il successo, le aziende dovrebbero prendere in considerazione la condivisione delle competenze IT anche con altri reparti.

Questo approccio data-driven può aiutare le aziende a mantenere la giusta produttività anche nel periodo estivo.

Il valore dell'intelligenza aumentata

Sfruttare le tecnologie del Cloud Data Management che consentono una maggiore automazione significa che il personale IT può utilizzare tempo e risorse in modo più strategico, senza doversi occupare di seguire i processi ripetitivi che sono spesso dispendiosi in termini di tempo.

Secondo il Cloud Data Management report 2019 di Veeam, quasi tre quarti delle aziende intervistate ha già implementato (o prevede di implementare) l'intelligenza artificiale e il machine learning nei prossimi 12 mesi. Oltre a migliorare il lavoro degli IT manager e, più in generale, di tutti i team, l'intelligenza artificiale e il machine learning possono aiutare a far fronte alla carenza di personale che si presenta durante il periodo estivo.

Quando viene implementata in altre aree di business, l'automazione è in grado di ridurre il carico di lavoro individuale e di quei team che devono gestire l’assenza dei loro colleghi.

La protezione proattiva e la sicurezza preventiva

I dipendenti vanno in vacanza, ma di certo non i criminali informatici e i bug software: gli attacchi e le interruzioni possono infatti verificarsi in qualsiasi momento. Secondo il Cloud Data Management report 2019 di Veeam, i tempi di inattività delle applicazioni costano alle organizzazioni un totale di 20,1 milioni di dollari ogni anno in termini di perdita di ricavi e di produttività.

Le aziende non possono permettersi di subire le conseguenze dovute alle interruzioni di servizio, con oltre la metà dei leader aziendali che concorda sul fatto che le interruzioni hanno un impatto negativo sulla fiducia dei propri clienti. Il Cloud Data Management permette alle aziende di essere sempre pronte, in grado di proteggere e gestire proattivamente le loro proprietà digitali, anche quando ci sono meno risorse nei reparti IT.

Inoltre, investire in soluzioni di backup e disaster recovery affidabili può aiutare le aziende a garantire che i loro dati siano protetti anche in caso di interruzioni non pianificate.