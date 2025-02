Veeam ottimizza il disaster recovery e la migrazione per Hyper-V

Veeam Software ha annunciato l’estensione del suo recovery orchestrator ai clienti Microsoft Hyper-V, integrandolo nella Veeam Data Platform. Veeam Recovery Orchestrator semplifica e automatizza la pianificazione, il test e l’esecuzione del disaster recovery, consentendo alle organizzazioni di creare, gestire e testare i propri piani in modo intuitivo. Questo garantisce un recupero rapido ed efficace dei dati in caso di interruzioni o disastri. Basandosi sulla resilienza informatica avanzata di Veeam Data Platform—inclusi scansione malware, rilevamento IoC e monitoraggio proattivo delle minacce—l’orchestrazione potenziata per Hyper-V offre recupero più veloce, difese più solide e massima continuità operative.

Disponibile per i clienti di Veeam Data Platform Premium, Orchestrator ora supporta l’orchestrazione del disaster recovery (DR) per le macchine Hyper-V e il ripristino di altre macchine su Hyper-V, migliorando la portabilità dei dati per le organizzazioni che valutano o adottano nuovi hypervisor. Questo supporto consente una migrazione senza interruzioni da VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, garantendo alle aziende resilienza su scala e la possibilità di ripristinare rapidamente le operazioni in pochi minuti in caso di disastro.

“La nostra missione è garantire la resilienza dei dati, assicurando che ogni cliente possa accedere ai propri dati quando e dove ne ha bisogno. Le compromissioni dei dati sono inevitabili, sia a causa di minacce che di errori umani, quindi è essenziale disporre di un processo di ripristino rapido e sicuro. Veeam aiuta le organizzazioni a essere sempre pronte, affinché il business continui a funzionare senza interruzioni, qualunque cosa accada,” ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer di Veeam.

“L’ultima versione di Orchestrator introduce il supporto per Hyper-V, affiancandolo a quello già esistente per VMware. Questo aggiornamento riflette il nostro impegno nel supportare sia i sistemi su cui i clienti fanno affidamento sia quelli che stanno adottando. Oltre a potenziare Veeam Data Platform Premium Edition, permette ai clienti di eseguire migrazioni pianificate end-to-end in tutta sicurezza. La nostra configurazione a zero perdita di dati assicura una transizione fluida e sicura, riducendo al minimo i tempi di inattività e proteggendo i dati critici, per un processo di migrazione senza interruzioni,” conclude Jester.

Veeam Recovery Orchestrator aiuta le organizzazioni a migliorare la resilienza dei dati, ridurre i tempi di inattività e proteggere dati e applicazioni critiche, oltre a garantire una maggiore portabilità dei dati tra diversi carichi di lavoro. Ecco i principali vantaggi:

Portabilità dei dati senza interruzioni : automatizza il trasferimento dei dati tra piattaforme, eliminando il vendor lock-in e permettendo agli utenti di migrare liberamente tra ambienti diversi.

: automatizza il trasferimento dei dati tra piattaforme, eliminando il vendor lock-in e permettendo agli utenti di migrare liberamente tra ambienti diversi. Libertà di migrazione : consente agli utenti di passare a nuovi hypervisor o al cloud senza cambiare fornitore di backup, semplificando il processo e accelerando la migrazione.

: consente agli utenti di passare a nuovi hypervisor o al senza cambiare fornitore di backup, semplificando il processo e accelerando la migrazione. Piani di automazione e orchestrazione : offre processi di migrazione strutturati, automatizzati, documentati e testati per la governance, risparmiando tempo e riducendo i costi durante il processo di migrazione.

: offre processi di migrazione strutturati, automatizzati, documentati e testati per la governance, risparmiando tempo e riducendo i costi durante il processo di migrazione. Valore reale per i clienti VMware e Hyper-V: assicura una transizione fluida dei dati con minime interruzioni, eliminando la necessità di imparare nuove soluzioni di backup o affrontare barriere formative durante il passaggio tra hypervisor.

Veeam Data Platform Premium Edition, che include Veeam Recovery Orchestrator v7.2, è ora disponibile. Per ulteriori informazioni su Veeam, visita il sito https://www.veeam.com.

“Con i dati distribuiti su 192 server, cluster Kubernetes, applicazioni SaaS, serverless e varie piattaforme cloud, l’orchestrazione diventa cruciale per garantire un ripristino tempestivo dei dati. Essa rappresenta la resilienza, ripristinando i sistemi interconnessi allo stato previsto dopo le interruzioni e permettendo alle aziende di riprendere rapidamente le operazioni. Il supporto di Veeam Recovery Orchestrator per Hyper-V migliora notevolmente l’infrastruttura per gli utenti esistenti di Veeam e Microsoft, semplificando anche la transizione per chi si sta allontanando da VMware. Mentre la pianificazione e la verifica del ripristino di un singolo carico di lavoro sono gestibili, l’orchestrazione è essenziale per garantire la continuità aziendale in un ambiente complesso come quello odierno.” – John Annand, Practice Lead Infrastructure, Info-Tech Research Group

“Il punto di forza di Veeam Orchestrator, per garantirci la conformità in termini di continuità operativa, è la possibilità di eseguire test ogni trimestre. Verifichiamo che tutte le macchine, siano esse Windows, Linux o di altro tipo, tornino online. Veeam Orchestrator ci fornisce report dettagliati che evidenziano cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e cosa dobbiamo correggere. Possiamo recuperare istantaneamente e possiamo dimostrarlo. Questa prova ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per garantire non solo la conformità, ma anche per tornare online con un RTO davvero competitivo.” –Jim Ballowe, Chief Information Officer di Esquire Deposition Solutions, LLC