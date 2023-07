Veeam, nuove funzionalità di Data Protection e Ransomware Recovery per Veeam Backup for Microsoft 365

Veeam Software ha annunciato oggi l’integrazione di Veeam Backup for Microsoft 365 con il nuovo Microsoft 365 Backup attraverso le API di backup di Microsoft, una soluzione in grado di offrire a clienti e partner nuove funzionalità di backup, ripristino, protezione da ransomware e business continuity. Veeam intende utilizzare questa integrazione per offrire innovazione e nuove esperienze ai clienti Microsoft che hanno bisogno di una protezione dei dati e del recupero da ransomware che sia affidabile e in grado di mantenere il business sempre in funzione.

Microsoft ha fatto una serie di annunci al Microsoft Inspire di quest’anno, e uno di questi è Microsoft 365 Backup – un’offerta Syntex per i backup di Microsoft 365 con nuove API tra le novità dell’evento. Veeam consoliderà la sua collaborazione di lunga data con Microsoft grazie alle nuove API a cui Veeam avrà accesso per i dati di Microsoft 365. Microsoft Syntex è una potente soluzione di gestione dei contenuti in cloud che porta l’intelligenza artificiale, l’automazione e la gestione nei flussi di lavoro aziendali quotidiani. Syntex presenta diversi aspetti interessanti, come i modelli per i contenuti (personalizzati e precostituiti), l’assemblaggio dei contenuti, l’interrogazione dei contenuti, l’elaborazione dei contenuti e altro ancora. Syntex aiuta i clienti a dare un senso all’afflusso di contenuti che arrivano in un’organizzazione. Come si può immaginare, questa crescita di contenuti in Microsoft 365 richiede una gestione sicura e scalabile.

“Tutte le aziende lavorano ormai il modalità digitale,” ha commentato Danny Allan, CTO di Veeam. “Un accesso rapido e affidabile ai dati, così come la loro disponibilità, sono fondamentali per mantenere le aziende in attività. Veeam è il principale fornitore di backup e ripristino per Microsoft 365, con oltre 15 milioni di utenti protetti. Siamo lieti di estendere le nostre funzionalità avanzate ai clienti e ai partner che utilizzano Microsoft 365 Backup. Abbiamo in programma di offrire nuove funzionalità e caratteristiche innovative, sfruttando la potenza e l’affidabilità della Veeam Data Platform, che consente alle aziende di mantenere il business sempre in funzione.”

“Siamo entusiasti di lavorare con Veeam e non vediamo l’ora di scoprire la velocità e la scalabilità senza precedenti delle esperienze di backup e ripristino con la nostra nuova soluzione Microsoft 365 Backup”. Ha dichiarato Jeff Teper, President, Collaboration Apps and Platforms di Microsoft.

Veeam Backup for Microsoft 365

Veeam Backup for Microsoft 365 viene utilizzato per proteggere oltre 15 milioni di utenti. Questa adozione riflette la responsabilità condivisa dai clienti di possedere e proteggere i propri dati critici di Microsoft 365, tra cui Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Teams.

Veeam Backup for Microsoft 365 offre obiettivi di punto di ripristino (RPO) più bassi, un’ampia serie di opzioni di ripristino e la flessibilità di eseguire il backup dei dati Microsoft 365 in qualsiasi luogo. L’aggiunta del supporto per Microsoft 365 Backup amplierà queste funzionalità leader del settore e sarà disponibile per tutti i clienti di Veeam Backup for Microsoft 365 appena sarà disponibile.

Il lavoro di integrazione tra Veeam Backup for Microsoft 365 e Microsoft 365 Backup attraverso le rispettive API di backup è in corso, e la disponibilità generale dell’offerta è prevista entro 90 giorni dalla disponibilità del servizio Microsoft 365 Backup.