IDC, Veeam prima per market share nel secondo semestre del 2023

Veeam Software è emerso come il leader globale nel campo del software di replica e protezione dei dati secondo l’ultimo IDC Semiannual Software Tracker per il secondo semestre del 2023.

Il report evidenzia che Veeam ha superato altri cinque importanti fornitori con un impressionante tasso di crescita annuale del 15,9%. Nel primo semestre del 2023, il fatturato ha visto un aumento del 16,7% rispetto al semestre precedente.

Anand Eswaran, CEO di Veeam, sottolinea l’importanza dell’innovazione nella protezione dei dati: “Offriamo soluzioni avanzate per il backup, la protezione e il ripristino immediato dei dati, essenziali per affrontare minacce come gli attacchi ransomware e i disastri naturali. Grazie a queste capacità, abbiamo raggiunto 1,5 miliardi di dollari di ARR nel 2023, consolidando la nostra posizione di leader di mercato grazie alla fiducia dei nostri clienti.”

Recentemente, la società ha lanciato il Veeam Data Cloud, che combina le migliori pratiche di sicurezza e affidabilità del settore con la praticità di un servizio cloud. Inoltre, la collaborazione con Microsoft si è intensificata per promuovere innovazioni basate sull’intelligenza artificiale e commercializzare ulteriormente Veeam Data Cloud.

L’ultima versione della Data Platform, annunciata nel secondo semestre 2023, include Veeam Backup & Replication v12.1, Veeam ONE v12.1 e Veeam Recovery Orchestrator v7. Questa release si focalizza su “resilienza radicale”, offrendo nuove funzionalità per proteggere i dati aziendali critici e garantire resilienza contro ransomware e cyber attacchi.

Le registrazioni sono ora aperte per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 al Diplomat Resort di Fort Lauderdale, Florida, e online. Tra gli sponsor principali troviamo ExaGrid, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Microsoft, con Backblaze, Hitachi, Pure Storage, Scality e Wasabi.

