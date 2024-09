Veeam migliora la protezione dei dati con la nuova versione di Backup for Microsoft 365

Veeam Software ha annunciato il rilascio di Veeam Backup for Microsoft 365 v8, che secondo la società offre la più completa e flessibile immutabilità per i dati Microsoft 365.

Le aziende possono ora garantire la resilienza dei loro dati Microsoft 365 utilizzando una strategia immutabile a più livelli e a fiducia zero per garantire che i dati di backup siano al sicuro da potenziali modifiche o cancellazioni e che la loro integrità originale rimanga intatta. La soluzione di Veeam protegge attualmente oltre 21 milioni di utenti di Microsoft 365, Veeam protegge i dati critici di Microsoft 365 dei clienti facendo in modo il loro business sia sempre in funzione, qualunque cosa accada.

“La perdita di dati, file e comunicazioni critici ospitati in Microsoft 365 è uno scenario catastrofico per qualsiasi organizzazione,” ha dichiarato John Jester, CRO di Veeam. “Ecco perché oggi proteggiamo oltre 21 milioni di utenti, più di qualsiasi altro fornitore sul mercato, rendendo Veeam la soluzione di resilienza dei dati numero 1 per Microsoft 365. Veeam Backup for Microsoft 365 v8 assicura che, nonostante gli attacchi informatici e le interruzioni dei dati previsti, le organizzazioni abbiano un accesso immediato alle informazioni aziendali critiche per garantire la continuità del business. Con la più completa immutabilità di backup per Microsoft 365, questa release include una nuova architettura progettata per l’efficienza e la scalabilità, oltre a un supporto aggiuntivo sviluppato direttamente sulle richieste dei clienti.”

Veeam Backup for Microsoft 365 v8 combina i backup immutabili con le copie immutabili esistenti, offrendo una difesa totale per i backup delle organizzazioni. Offre la flessibilità di archiviare i dati di backup su qualsiasi storage a oggetti, compresi Azure Blob Storage, Amazon S3, IBM Cloud Object Storage o storage compatibile con S3.

Oltre a una maggiore immutabilità, Veeam consente di aumentare la scalabilità e l’efficienza aziendale grazie a Veeam Proxy Pools. Questo aggiornamento architetturale aumenta la velocità di elaborazione dei backup distribuendo il traffico su più proxy. Condividendo in modo intelligente il carico e proteggendolo dal throttling, le aziende possono ottenere migliori prestazioni di backup e scalare in modo efficiente grandi ambienti con decine di migliaia di utenti.

In risposta ai clienti, Veeam ha ampliato il suo supporto con diverse nuove funzionalità. Le organizzazioni hanno ora la possibilità di utilizzare proxy di backup basati su Linux, offrendo una maggiore possibilità di scelta e un costo totale di proprietà inferiore. Inoltre, Veeam Backup for Microsoft 365 v8 supporta ora i canali privati e condivisi di Microsoft Teams, offrendo una protezione completa per questa popolare piattaforma di comunicazione e collaborazione.

Le caratteristiche principali di Veeam Backup for Microsoft 365 v8

Immutabilità completa: l’immutabilità di backup per Microsoft 365 più completa del mercato

l’immutabilità di backup per Microsoft 365 più completa del mercato Scalabilità enterprise: architettura appositamente progettata per gestire i più grandi set di dati aziendali

architettura appositamente progettata per gestire i più grandi set di dati aziendali Supporto aggiuntivo: canali Teams privati e condivisi, proxy di backup basati su Linux e accesso MFA all’interfaccia utente

Durante il VeeamON Data Resilience Summit, che si terrà virtualmente il 1°ottobre (AMER e EMEA) e il 2 ottobre (APJ), sarà possibile approfondire le funzionalità Veeam Backup for Microsoft 365 v8 e scoprire come le organizzazioni di tutte le dimensioni possono mantenere i loro dati sicuri, protetti e accessibili.

Le opinioni dei clienti

“La protezione dei dati business-critical che risiedono in Microsoft 365 è fondamentale per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Enterprise Strategy Group ha ripetutamente confermato che Veeam Backup for Microsoft 365 offre un’opzione di protezione completa per tutto il sistema Microsoft 365. Veeam ha introdotto in ogni nuova versione nuove misure di sicurezza e la versione 8 non è certo da meno. Veeam consente alle organizzazioni di disporre di un’unica soluzione di protezione e ripristino dei dati, in grado di gestire tutti i dati critici e guidata dalla governance aziendale.” – Tony Palmer, Practice Director at TechTarget’s Enterprise Strategy Group

“Da anni facciamo affidamento sulle soluzioni di Veeam. Una delle ragioni principali è che Veeam è un’azienda in continua evoluzione e leader nel mercato quando si tratta di aggiungere nuove funzionalità. L’immutabilità del backup offerta da Veeam Backup for Microsoft 365 v8 è un’ulteriore prova dell’impegno di Veeam nel migliorare i livelli di sicurezza della protezione dei dati di Microsoft 365.” – Patrick Gebhard, System Engineer Data Center and Team Lead Network, FHNW University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland

“Ci sentivamo già sicuri con Veeam Backup for Microsoft 365 e ora, grazie alle v8 e all’inclusione dei proxy Linux, dei pool di proxy e dell’immutabilità migliorata, non vediamo l’ora di implementare ulteriore resilienza e sicurezza.” – Matthew Prieto, Director of Infrastructure and Security at California Dairies, Inc.