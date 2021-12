Veeam, è Anand Eswaran il nuovo CEO

L’ex presidente e direttore operativo di RingCentral e Vice President Microsoft Corporate, Anand Eswaran, guiderà l’innovazione e la crescita di Veeam quale leader di mercato e partner di fiducia nella gestione e protezione sicura dei dati.

Veeam Software ha nominato Anand Eswaran nuovo Chief Executive Officer e membro del Consiglio di Amministrazione della società. Bill Largent lascerà la posizione di CEO per concentrarsi sul suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Veeam, che quest’anno ha superato 1 miliardo di dollari di ARR e ha oltre 400.000 clienti, è al vertice dell’ecosistema dei dati e ne gestisce la movimentazione, il controllo e la protezione affidabile in qualsiasi ambiente e su Hybrid Cloud.

Eswaran entra a far parte di Veeam dopo un mandato di successo in RingCentral in cui è stato Presidente e Chief Operating Officer (COO), presiedendo la crescita esponenziale e lo sviluppo della clientela. Sotto la guida di Eswaran, negli ultimi risultati finanziari, l’azienda ha riportato un ARR di 1,6 miliardi di dollari, un aumento del 39% rispetto all’anno precedente.

La visione strategica di Eswaran, la sua leadership inclusiva e la sua esperienza nel favorire la crescita, sono ben riconosciute e il suo background permetterà alla società di raggiungere il prossimo miliardo di dollari di ARR e oltre. In RingCentral, Eswaran è stato responsabile delle divisioni Product, Engineering, Sales, Marketing, Services, Customer Care, Operations, IT, e Human Resources. Prima dell’esperienza in RingCentral è stato responsabile, a livello globale, del business Enterprise Commercial e Public Sector di Microsoft; in precedenza, durante il suo mandato in Microsoft, ha diretto le divisioni Microsoft Services, Industry Solutions, Digital, Customer Care, and Customer Success – un team di 24.000 professionisti.

Prima di entrare in Microsoft, Eswaran è stato vicepresidente esecutivo della divisione Global Services del valore di 5,4 miliardi di dollari in SAP, guidando 17.000 professionisti dei processi aziendali e della tecnologia per accelerare la creazione di valore per clienti e partner attraverso le applicazioni aziendali di SAP. Ha ricoperto molti altri ruoli di leadership, tra cui quello di vicepresidente dei Global Software Services presso HP, di vicepresidente dei Global Professional Services presso Vignette (ora OpenText) e di Senior Manager presso Braun Consulting (ora Fair Isaac).