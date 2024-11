Veeam Data Cloud Vault semplifica la gestione dell’archiviazione dei backup

Veeam Software, lo specialista nella resilienza dei dati, ha annunciato importanti aggiornamenti a Veeam Data Cloud Vault, un servizio di archiviazione completamente gestito, sicuro e basato su cloud che sfrutta la potenza di Microsoft Azure. Questo servizio semplifica l’archiviazione offsite dei backup di dati e applicazioni critici per garantire una resilienza aziendale senza pari.

Questa nuova versione, sviluppata in collaborazione con Microsoft, introduce due nuove edizioni con prezzi bassi e tutto incluso, eliminando le comuni difficoltà di previsione dei costi e gli spiacevoli aumenti imprevisti tipici dell’archiviazione cloud gestita dai clienti. Inoltre, un nuovo miglioramento di Veeam Data Vault è l’integrazione con Veeam Data Platform, che rende più semplice per i clienti gestire backup immutabili offsite per gli utenti di Veeam. Veeam Data Cloud Vault sarà presentato al Microsoft Ignite, dal 19 al 22 novembre a Chicago.

Nonostante i vantaggi dell’archiviazione cloud, come la sicurezza semplificata e la capacità di gestire volumi di dati in crescita, molte organizzazioni continuano a incontrare ostacoli. Questi includono la comprensione e la previsione dei costi, il miglioramento dell’efficienza e l’acquisizione delle competenze necessarie per una configurazione e una gestione efficaci.

Veeam Data Cloud Vault risponde a tutte queste esigenze. Veeam ha collaborato strettamente con Microsoft per sviluppare questa offerta avanzata integrata con Azure Blob Cool Storage. Questo servizio semplifica la gestione dell’archiviazione dei backup ed elimina i modelli di costo cloud imprevedibili, offrendo agli utenti la sicurezza di archiviare i dati di backup in una posizione offsite gestita da Veeam, logicamente isolata, sempre immutabile e criptata, per una protezione avanzata e un recupero affidabile, quando necessario. Veeam Vault aiuta inoltre le organizzazioni a ridurre al minimo i tempi di inattività grazie a ripristini rapidi sia per le sedi locali che per le macchine virtuali di Azure.

“Dato il valore dei dati nel mondo digitale e i crescenti rischi a cui sono esposti, inclusi gli attacchi informatici, le organizzazioni hanno bisogno di un percorso affidabile ed economico verso la resilienza dei dati,” ha dichiarato Niraj Tolia, Chief Technology Officer (CTO) di Veeam. “Veeam Data Cloud Vault offre uno storage cloud sicuro e senza complicazioni, eliminando le difficoltà di gestione e i costi imprevedibili, e rafforza la nostra collaborazione strategica con Microsoft. Il nostro impegno per uno storage cloud facile, sicuro e prevedibile per i backup consolida ulteriormente Veeam come leader globale n.1 nella resilienza dei dati. Veeam Data Cloud Vault introduce una nuova funzionalità rivoluzionaria: un prezzo cloud prevedibile e a basso costo, pensato per soddisfare le esigenze degli utenti Veeam. Con due nuove edizioni e un’integrazione perfetta con Veeam Data Platform, questa versione rafforza ulteriormente la partnership tra Veeam e Microsoft, sfruttando la potenza, la scala e la durabilità di Microsoft Azure.”

Aung Oo, Vice President, Azure Storage di Microsoft, ha aggiunto: “L’integrazione dell’offerta Vault di Veeam con Veeam Data Platform semplifica il processo di protezione dei dati e dell’infrastruttura per i clienti. Considerando le crescenti minacce da cui i clienti devono difendersi, è fondamentale rendere la protezione dei dati più accessibile. Costruendo Veeam Data Cloud Vault su Azure, con le sue diverse opzioni regionali, i clienti possono soddisfare le loro esigenze di residenza dei dati e di conformità. La combinazione tra le fondamenta sicure del cloud di Azure e i punti di forza di Veeam nella continuità operativa e nel disaster recovery (BCDR) offre ai clienti un’eccellente soluzione end-to-end anti-ransomware”.

Veeam Data Cloud Vault adotta un approccio di Zero Trust Data Resilience (ZDTR) che estende i principi di Zero Trust all’ambiente di backup di un’organizzazione. Con Veeam Data Cloud Vault, le organizzazioni possono aderire alla regola 3-2-1-1-0 e proteggersi contro le minacce informatiche. Questa filosofia costituisce la base di una solida strategia di protezione dei dati e di iniziative per la resilienza dei dati, garantendo l’integrità e la disponibilità dei backup.

I nuovi vantaggi principali di Veeam Data Cloud Vault includono:

Sicurezza e Durabilità : Veeam Data Cloud Vault, come servizio di archiviazione (STaaS), garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati attraverso un’architettura di archiviazione Zero Trust che è sempre immutabile, criptata e isolata. Con la nuova versione, Veeam Data Cloud Vault offre ora una durabilità fino a 12 nine, proteggendo contro il fallimento di interi data center . Veeam applica misure di sicurezza di livello superiore per proteggere le organizzazioni contro le minacce informatiche, in particolare quelle dirette ai loro repository di backup.

Semplificato: Veeam Data Cloud Vault riduce al minimo le lacune nelle competenze relative al cloud e alla sicurezza con un'archiviazione cloud completamente gestita, preconfigurata e on-demand, basata su Azure e direttamente integrata con l'interfaccia di Veeam Data Platform. Ciò include la possibilità di acquisire, provisionare e monitorare i Veeam Vault direttamente da Veeam Data Platform, nonché la capacità di ripristinare direttamente su VM locali e su Azure.

“Le aziende si trovano ad affrontare costanti minacce alla sicurezza, oltre alla necessità di bilanciare gli obiettivi di resilienza informatica con le realtà di budget. Parlando con i clienti e sulla base della nostra esperienza, una delle maggiori difficoltà nell’utilizzo dell’infrastruttura Public Cloud è la fatturazione imprevedibile che ne può derivare”, ha dichiarato Russ Fellows, Head of Labs di The Futurum Group. “Data Cloud Vault di Veeam aiuta le aziende a migliorare la loro sicurezza e allo stesso tempo fornisce loro un prezzo semplice, tutto incluso e basato sul consumo, rendendolo un’ottima opzione per le aziende di tutte le dimensioni”.

Veeam Data Cloud Vault porta sul mercato una tariffazione prevedibile per l’archiviazione cloud attraverso due nuove edizioni: Foundation e Advanced. A partire da 14 dollari per TB, queste edizioni si allineano strettamente con i casi d’uso dei clienti per il backup su cloud, offrendo un’alternativa sicura per default e conveniente rispetto alle soluzioni fai-da-te.

Per saperne di più su Veeam Data Cloud Vault, è possibile visitare il sito dell’azienda.