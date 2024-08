Veeam Data Cloud con ancora più funzioni a protezione di Microsoft 365

Veeam Software ha annunciato la nuova generazione di Veeam Data Cloud per Microsoft 365 con le nuove funzionalità offerte da Microsoft 365 Backup Storage. Veeam Data Cloud, che si basa su Microsoft Azure, offre un servizio di backup-as-a-service (BaaS) per Microsoft 365, consentendo la resilienza dei dati e sfruttando potenti tecnologie di protezione e sicurezza dei dati all’interno di un’esperienza utente semplice e senza interruzioni.

In qualità di partner di lancio per Microsoft 365 Backup Storage, Veeam sfrutta la più recente tecnologia Microsoft con Veeam Data Cloud for Microsoft 365 per offrire funzionalità di backup e ripristino immediate per ambienti Microsoft 365 di grandi dimensioni, garantendo alle organizzazioni la protezione dei dati critici contro gli attacchi informatici e gli scenari di perdita dei dati, consentendo una resilienza completa dei dati. Questa soluzione rafforza ulteriormente la posizione di Veeam nella protezione degli utenti di Microsoft 365, con oltre 21 milioni di utenti già protetti da Veeam.

“Uno dei vantaggi della nostra partnership strategica pluriennale con Microsoft consiste nel portare rapidamente nuovi progressi ai nostri clienti e partner comuni. Questa nuova release combina i vantaggi della tecnologia leader del settore di Veeam – sia per la protezione dei dati che per il recupero dei ransomware – con le più recenti funzionalità di resilienza dei dati di Microsoft 365 introdotte da Microsoft, estendendole a un numero ancora maggiore di clienti che utilizzano Microsoft 365. Inoltre, stiamo facendo grandi progressi nella nostra innovazione congiunta, portando la potenza e le intuizioni di Microsoft Copilot nella famiglia di prodotti Veeam”, ha dichiarato John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) di Veeam. “In qualità di leader numero 1 nella protezione di Microsoft 365, con oltre 21 milioni di utenti protetti, Veeam insieme a Microsoft offre la soluzione di backup e ripristino di Microsoft 365 più avanzata e definisce lo standard per la gestione della protezione dei dati da parte delle aziende”.

La nuova tecnologia di backup di Microsoft è perfettamente integrata nel servizio di backup di Veeam per Microsoft 365, combinando le nuove funzionalità di backup e ripristino ad alta velocità con le consolidate e impareggiabili opzioni di ripristino e di eDiscovery di Veeam, studiate su misura per soddisfare qualsiasi potenziale perdita di dati e scenario di conformità. Questa potente fusione, in cui la velocità e la scalabilità incontrano il controllo e la flessibilità, offre alle organizzazioni il meglio di entrambi i mondi.

“La collaborazione con Veeam rappresenta un passo avanti nell’assistenza ai nostri clienti comuni per un rapido ripristino dopo gli incidenti informatici. Non vediamo l’ora di approfondire la nostra collaborazione per migliorare la protezione dei dati per gli utenti”, ha dichiarato Zach Rosenfield, Director of PM for Collaborative Apps and Platforms di Microsoft.

I vantaggi di Veeam Data Cloud per Microsoft 365 con Microsoft 365 Backup Storage

Velocità e scalabilità : quest’ultima offerta di Veeam e Microsoft è stata progettata per gestire grandi volumi di dati senza soluzione di continuità, con la possibilità di proteggere e ripristinare oltre 100 TB di dati o oltre 10.000 oggetti. Con questa soluzione avanzata, ciò che prima richiedeva settimane o mesi ora viene realizzato in poche ore.

: quest’ultima offerta di Veeam e Microsoft è stata progettata per gestire grandi volumi di dati senza soluzione di continuità, con la possibilità di proteggere e ripristinare oltre 100 TB di dati o oltre 10.000 oggetti. Con questa soluzione avanzata, ciò che prima richiedeva settimane o mesi ora viene realizzato in poche ore. Disaster Recovery: questa nuova soluzione offre ripristini di massa su scala, garantendo una maggiore resilienza agli attacchi ransomware o malware e riducendo al minimo i tempi di inattività. Veeam Data Cloud per Microsoft 365 con Microsoft 365 Backup Storage consente alle organizzazioni di riprendersi rapidamente da qualsiasi scenario di perdita di dati. Le organizzazioni non devono più scegliere tra pagare un riscatto o sopportare settimane o mesi di ripristino dei dati.

questa nuova soluzione offre ripristini di massa su scala, garantendo una maggiore resilienza agli attacchi ransomware o e riducendo al minimo i tempi di inattività. Veeam Data Cloud per Microsoft 365 con Microsoft 365 Backup Storage consente alle organizzazioni di riprendersi rapidamente da qualsiasi scenario di perdita di dati. Le organizzazioni non devono più scegliere tra pagare un riscatto o sopportare settimane o mesi di ripristino dei dati. Pronti per il futuro: nell’ambito di una nuova partnership strategica di 5 anni, Veeam sta sviluppando soluzioni con Microsoft integrando Microsoft Copilot e i servizi Azure AI per migliorare la protezione dei dati per Microsoft 365 e Azure. Queste soluzioni semplificheranno le operazioni, automatizzeranno le attività amministrative e consentiranno alle organizzazioni di allocare le risorse alle iniziative business-critical, assicurando loro di essere all’avanguardia in un panorama digitale in rapida evoluzione.

“Con l’aumento dell’adozione di Microsoft 365, crescono anche il volume e la criticità dei set di dati ad esso associati,” ha dichiarato Krista Macomber, Research Director di The Futurum Group. “L’assenza di un’adeguata soluzione di protezione dei dati può portare a processi di backup molto lunghi e macchinosi, che alla fine si traducono in backup ritardati, mancati o incompleti. Allo stesso modo, può portare a processi di ripristino lenti e incompleti. Questo non è accettabile, soprattutto se si considera la necessità di resilienza contro l’assalto degli attacchi informatici. Veeam affronta direttamente queste sfide con il più recente aggiornamento delle sue funzionalità di backup per Microsoft 365.”

Veeam Data Cloud per Microsoft 365 con Microsoft 365 Backup Storage sarà disponibile all’inizio di agosto. Sono disponibili tre pacchetti: Express, Flex e Premium per soddisfare al meglio i clienti Veeam e Microsoft.