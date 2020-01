Veeam acquisita da Insight Partners per 5 miliardi di dollari

Il fondo di investimento statunitense Insight Partners ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per acquisire Veeam Software, società svizzera specializzata nelle soluzioni di Cloud Data Management, con presenza anche in Italia.

Sotto la proprietà di Insight Partners, Veeam, che ha uffici in 30 paesi, diventerà una società americana, con linea di comando negli Stati Uniti, consolidando così il trend che vede società europee preda di investitori d’Oltreoceano.

L’acquisizione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2020.

L’operazione consentirà a Veeam di accelerare il suo Act II, teso all’evoluzione verso l’hybrid cloud, espandersi in nuovi mercati e continuare il suo percorso di crescita.

Veeam fattura attualmente oltre 1 miliardo di dollari e ha oltre 365.000 clienti in tutto il mondo

Nell’ambito dell’acquisizione, William H. Largent è stato promosso ad Amministratore delegato (in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Executive Vice President Operations) e Danny Allan è stato promosso a Chief Technology Officer.

L’acquisizione arriva in seguito di un investimento di Insight Partners effettuato all’inizio dello scorso anno.

Oggi la società offre soluzioni di backup che consentono la gestione dei dati nel cloud e ha recentemente lanciato nuove soluzioni native per il cloud che consentiranno ai clienti di gestire, migrare, orchestrare e proteggere i dati negli ambienti AWS e Microsoft Azure.

La società ha lanciato una serie di innovazioni nell’ultimo anno, tra cui Veeam Backup per Amazon Web Services (AWS), Veeam Backup per Microsoft Office 365 v4, Veeam Universal License (VUL) e annunciato Veeam Backup per Microsoft Azure – aumentando la sua quota di mercato statunitense, oltre a consolidare la propria posizione nel mercato globale.

Nelle prossime settimane sarà disponibile la Veeam Availability Suite v10.

Il consiglio di amministrazione sarà immediatamente integrato con Nick Ayers, di Ayers Neugebauer & Company, membro dei Young Global Leaders del World Economic Forum ed ex capo di stato maggiore del vicepresidente degli Stati Uniti, che si unisce all’amministratore delegato di Insight Partners Mike Triplett e al CEO di Veeam, William H. Largent.

In seguito all’acquisizione i co-fondatori Andrei Baronov e Ratmir Timashev si dimetteranno dal Cda.

Gli amministratori delegati di Insight Partners Ryan Hinkle e Ross Devor faranno parte del consiglio di amministrazione una volta completata l’acquisizione.

Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan e Morgan Stanley sono stati i consulenti finanziari e Willkie Farr & Gallagher LLP sono stati consulenti i legali di Insight Partners.

Ropes & Grey LLP è stato consulente legale di Veeam.