Veeam accoglie nuovi investitori: ora vale 15 miliardi di dollari

Veeam, di proprietà di Insight Partners, amplia la sua base di investitori con un’offerta di equity secondaria da 2 miliardi di dollari guidata da TPG, con la partecipazione di Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions e altri, e raggiunge la valutazione di 15 miliardi di dollari

Veeam Software, leader per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato un’espansione della sua base azionaria attraverso un’offerta secondaria da 2 miliardi di dollari, che porta la valutazione dell’azienda a 15 miliardi di dollari. Questa transazione è stata guidata da TPG (NASDAQ: TPG) con la partecipazione di Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions e altri importanti investitori, rafforzando la posizione di Veeam come leader globale nel mercato in rapida crescita della resilienza dei dati.

In un mondo digitale, proteggere i dati da interruzioni e minacce informatiche è fondamentale per garantire la continuità operativa. Mentre i leader aziendali affrontano l’esplosione del volume di dati, la complessità IT e normativa, e l’aumento degli attacchi ransomware, il 77% delle aziende Fortune 500 e oltre 550.000 organizzazioni si affidano alla suite di soluzioni per la resilienza dei dati di Veeam per proteggere le loro attività.

A settembre, Veeam ha generato 1,7 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR), con una crescita del 18% anno su anno, inclusa una crescita del 31% anno su anno per il business dei software e delle sottoscrizioni SaaS, e margini EBITDA del 30% – superando la Rule of 40 – dimostrando un percorso di crescita sostenuta e redditizia. Questa crescita ha permesso a Veeam di investire con successo in sicurezza, cloud e innovazione basata sull’AI, posizionandosi come leader globale nella resilienza dei dati.

“In un mondo che mette il digitale al primo posto, i dati sono alla base di ogni azienda. Se si perde l’accesso a quei dati, la tua attività si ferma,” ha affermato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Man mano che le imprese si aprono all’AI e al digitale, il volume e il valore dei dati continuano a crescere, insieme ai rischi – ransomware, minacce informatiche e altre interruzioni. I nostri 550.000 clienti e oltre 34.000 partner si affidano a Veeam per mantenere resilienti i loro dati e operative le loro attività. Questa fiducia ci ha resi il leader globale nella resilienza dei dati e alimenta il nostro impegno a spingere il settore verso il futuro.”

