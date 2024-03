Vedrai: Marco Turrina entra nella tech company come Senior Advisor

Vedrai, azienda specializzata in Intelligenza Artificiale che sviluppa soluzioni quantitative per supportare imprenditori, manager e investitori professionali nel loro processo decisionale, annuncia l’ingresso di Marco Turrina come suo Senior Advisor.

Il manager è stato chiamato per accompagnare Vedrai nel consolidamento della propria crescita e si occuperà di rafforzare lo sviluppo strategico e la corporate governance della società, in stretta sinergia con Michele Grazioli, Fondatore e CEO di Vedrai.

L’annuncio del nuovo ingresso arriva in una fase molto importante per l’azienda a seguito del lancio della nuova Suite Vedrai, pensata per supportare Imprenditori, manager e investitori professionali tramite la tecnologia proprietaria PAF (Prescriptive Analytics Framework).

La tecnologia PAF, attraverso l’analisi di dati aziendali e variabili esterne e grazie ad avanzati modelli matematici e prescrittivi, elabora un elevato numero di simulazioni, per supportare i clienti a migliorare le proprie decisioni di business.

Marco Turrina vanta una forte competenza nel settore bancario e finanziario, maturata in grandi istituti internazionali come The Chase Manhattan Bank e Barclays International, a Milano e Londra. Nel 1997 ha fondato Banca Akros, in cui ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato per 25 anni, fino a dicembre 2022. Grazie alla sua guida imprenditoriale, Banca Akros ha ottenuto eccellenti risultati reddituali e raggiunto posizioni di leadership nell’operatività sui mercati finanziari e nelle attività di investment banking, gestendo importanti operazioni di M&A e accompagnando numerose aziende a quotarsi in borsa. Da luglio 2022 è membro dell’Advisory Committee di Euronext Borsa Italiana ed è un relatore presso le Università Bocconi e Cattolica del Sacro Cuore.

“L’ingresso in Vedrai di un profilo di altissimo livello come quello di Marco Turrina, porta esperienze fondamentali all’azienda per proseguire nell’ambizioso percorso di crescita”, dichiara Michele Grazioli, Fondatore e CEO di Vedrai Spa. “La nostra nuova Suite ci posiziona a fianco delle aziende a supporto delle decisioni strategiche grazie ai nostri modelli di Intelligenza Artificiale. In questo contesto, è fondamentale per noi non solo l’eccellenza tecnica, ma anche e soprattutto una profonda conoscenza del mercato. In vista delle sfide che ci attendono, Marco è la persona giusta per accompagnare l’azienda anche verso uno sbocco internazionale, con un pensiero rivolto al mercato dei capitali”.

“Sono motivato dal poter portare la mia esperienza al percorso di crescita di un’azienda così ambiziosa”, aggiunge Marco Turrina, nuovo Senior Advisor di Vedrai Spa. “Vedrai ha raggiunto in breve tempo importanti traguardi: la Suite Vedrai lanciata di recente è un progetto innovativo che dimostra come si possa utilizzare l’Intelligenza Artificiale al servizio delle scelte aziendali e nei processi decisionali che necessitano di un forte supporto quantitativo”.