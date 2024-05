Vedrai cresce con le nomine di Giovanni Cugliari (CPO) e Serena Amante (CHRO)

Vedrai, azienda specializzata in soluzioni di Intelligenza Artificiale per supportare i processi decisionali aziendali, continua il proprio percorso di crescita con l’ingresso di due senior manager. A entrare nel team della società fondata e guidata da Michele Grazioli sono Giovanni Cugliari (Chief Product Officer) e Serena Amante (Chief Human Resources Officer). Le nomine arrivano subito dopo l’ingresso di Marco Turrina in qualità di Senior Advisor e si inseriscono in una fase di riposizionamento strategico della società.

“Gli ingressi di Giovanni e Serena sono un passo importante per Vedrai nel percorso di crescita e rafforzamento della struttura aziendale, sia nell’ambito dello sviluppo tecnologico e commerciale dei nuovi prodotti, sia nelle risorse umane – spiega Michele Grazioli, Fondatore e CEO di Vedrai Spa -. In un mercato altamente competitivo e specializzato come quello dell’intelligenza artificiale, poter contare sulle competenze e le esperienze di due manager come loro è un grande valore aggiunto per tutta l’azienda”.

Giovanni Cugliari, esperto di prodotti data driven e di tecnologie AI, è stato chiamato per guidare il percorso di crescita di Vedrai con particolare focus sullo sviluppo, il lancio e la distribuzione dei nuovi prodotti dell’azienda. Giovanni ha iniziato la sua carriera collaborando presso i più importanti istituti di ricerca e ricoprendo il ruolo di advisor di startup innovative su temi ad elevato impatto sociale e di business.

Leader a livello internazionale nel software e prodotti B2B e B2C, guida da oltre 15 anni dipartimenti di sviluppo e di prodotto. Giovanni è uno dei massimi esperti nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI), riconosciuto per i suoi eccezionali contributi alla ricerca, all’innovazione e all’applicazione pratica dell’AI, ha inoltre portato innovazione tecnologica in aziende enterprise e di consulenza strategica nelle principali industries attraverso progettualità di change management. Le sue competenze e l’esperienza spaziano su una vasta gamma di aree dell’IA, compresi il machine learning, la computer vision, il natural language processing, la robotica, i sistemi di raccomandazione, l’automazione, l’etica e molto altro ancora. Prima di entrare in Vedrai ha lavorato in iGenius, in Sky Group, in Accenture Strategy e ha fatto parte della divisione R&D dell’Italian Institute for Genomic Medicine.

È referente presso Università e Centri di Ricerca di eccellenza per progetti internazionali basati sullo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative a favore di tematiche di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico. Autore di più di 100 prodotti di ricerca tra articoli su riviste ad elevato impact factor e presentazioni a congressi internazionali.

Entra nella squadra di Vedrai anche Serena Amante, professionista con oltre 15 anni di esperienza nel settore HR e un background consolidato in ruoli di leadership in scale-up tech. Serena Amante porta con sé una ricca esperienza nel gestione di strategie HR per sostenere la crescita aziendale e l’innovazione: nel suo nuovo ruolo di Chief Human Resources Officer di Vedrai, sarà responsabile di guidare strategie HR mirate a consolidare e potenziare la crescita dell’azienda di oltre 70 professionisti altamente qualificati del mondo AI.

L’ingresso di Serena nel team di Vedrai rappresenta un passo significativo nell’ulteriore sviluppo dell’azienda e sottolinea inoltre l’impegno di Vedrai nel valorizzare il talento e promuovere una cultura aziendale inclusiva e orientata al successo in un ambiente sempre più competitivo e globale.

Con l’arrivo di Serena Amante e Giovanni Cugliari, Vedrai rafforza la sua posizione di leadership nel settore dell’intelligenza artificiale e si prepara ad affrontare con determinazione le sfide e le opportunità del mercato globale