Var Group annuncia la nascita di Ubics, la nuova digital experience agency

Var Group annuncia la nascita di Ubics, digital experience agency che, riunendo le competenze di tre realtà consolidate nel settore, Adacto, Adview ed Endurance, potenzia l’offerta dell’intera azienda.

Ubics affronta le complessità del mercato digitale grazie ad un team di oltre 100 esperti multidisciplinari capaci di interpretare i requisiti e i bisogni del business e di sviluppare progetti che vanno dalla strategia fino all’execution, con un approccio completo e integrato. Ubics, infatti, non si limita a fornire soluzioni creative e tecnologiche, ma abbraccia l’intero ciclo di vita della customer experience, supportando le aziende nel loro percorso di evoluzione digitale.

L’obiettivo di Ubics – che grazie alla presenza territoriale delle agenzie di cui è sintesi agisce già oggi sui mercati italiano, messicano e nordamericano – è infatti quello di essere un partner strategico in grado di sostenere la crescita delle imprese in linea con la spinta internazionale di Var Group e attraverso soluzioni end-to-end basate su processi flessibili e servizi che integrano e mettono a sistema le aree di competenza di tutto il gruppo.

“La nuova Digital Experience Agency nasce come integratore di servizi e hub di competenze, in grado di agire da “middleware” tra gli stakeholder delle aziende target e le competenze verticali delle Business Unit di Var Group – commenta Andrea Cinelli, Amministratore Delegato di Ubics. Faremo convergere in un’unica realtà strategia, creatività, dati e tecnologia – attivando e valorizzando le tante anime digitali del Gruppo con un posizionamento orientato all’eccellenza e all’ascolto”.

“Il futuro è digitale, e lo è ogni ambito del business. Per questo motivo, Var Group ha deciso di andare sul mercato con un player sempre più forte, Ubics, che, grazie all’expertise delle tre agenzie da cui prende vita e alla forza della realtà imprenditoriale in cui si iscrive, è pronto ad accompagnare le aziende in un percorso di digital experience sempre più inclusivo e tailor made. – Commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group e Presidente di Ubics – Con un bacino clienti già consolidati tra cui figurano Generali, Sammontana, Gruppo Piaggio, BNL, ERG, Api-Ip, Fox, Aeroporto di Bologna, Bosch, Kodak, ecc. in Italia, Messico e Nord America, Ubics è pronta a crescere in altri mercati seguendo il percorso di internazionalizzazione intrapreso da Var Group”.

Ubics farà del processo organizzativo un elemento di differenziazione competitiva, in coerenza con il percorso intrapreso da Var Group verso l’adozione di modelli di leadership orizzontali che fanno della responsabilizzazione e del coinvolgimento delle proprie risorse una leva di crescita e di innovazione, sempre più necessaria nell’ambito di continua evoluzione della digital experience.