Vantage, la console Aws alternativa per controllare servizi e costi

Vantage è un team di product manager, progettisti e ingegneri che si sono dati la mission di fornire una migliore esperienza di sviluppo per il cloud pubblico e che propone una console Aws alternativa, focalizzata sulla user experience e sulla trasparenza dei costi.

Funziona in maniera semplice: basta connettere il proprio account Aws con un paio di clic tramite la console Aws (o con il comando nella CLI) utilizzando un modello CloudFormation fornito, e in poco tempo si ha a portata di mano tutti i propri servizi in tutte le region. È poi possibile collegare anche altri account Aws alla console di Vantage.

Le Views sono gli strumenti di Vantage che agiscono un po’ come finestre sulla propria infrastruttura cloud: il team di sviluppo le definisce come segmenti significativi di informazioni sui servizi utilizzati.

Ogni View include un riepilogo dei costi e altre metriche sono in arrivo; le View possono inoltre includere risorse provenienti da più servizi, region e account Aws.

Di default, Vantage crea delle Views per ogni servizio Aws utilizzato e rimuove tutti gli altri numerosi servizi che l’account non usa, in modo che l’utente possa ottenere una vista personalizzata della console. Inoltre, se vengono utilizzati i tag Aws, questi vengono importati e create delle viste basate su di essi.

Oltre a questo, il cliente può creare le proprie Views con le condizioni definite in modo personalizzato, ad esempio per ambienti, microservizi, sviluppatori, centri di costo e altro ancora.

Vantage offre uno strumento di ricerca che consente di cercare risorse in più regioni e account Aws, permette di scoprire e seguire le relazioni tra le risorse, connette account multipli in un’esperienza fluida e unificata e fornisce la possibilità di creare dei Workspace per gestire e organizzare le View.

Per le aziende che faticano a decifrare le fatture Aws, Vantage offre poi nella console una rappresentazione in tempo reale di quanto costano le risorse e i costi vengono anche riepilogati e inviati in un report settimanale via e-mail.

Vantage prevede un piano Starter gratuito, per iniziare a prendere dimestichezza con lo strumento, e poi diversi piani di abbonamento calibrati in base alle diverse esigenze.