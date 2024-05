Università di Bologna e HPE Italia sostengono la didattica e la ricerca

Il Rettore Giovanni Molari e Claudio Bassoli, Presidente e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia (HPE) hanno siglato un protocollo di intesa che vedrà le due realtà collaborare insieme nel settore tecnologico.

L’obiettivo della collaborazione è lo sviluppo di attività comuni che possano essere di interesse per gli studenti e i ricercatori dell’Alma Mater grazie alle avanzate soluzioni ICT, alle tecnologie e all’esperienza dei professionisti HPE.

In questo modo, i ricercatori avranno la possibilità di collaborare con l’azienda nell’ambito di progetti di ricerca e innovazione, mentre studentesse e studenti potranno formarsi su prodotti leader a livello mondiale nel settore ICT, accedere a soluzioni allo stato dell’arte dal punto di vista tecnologico e potenziare così le loro opportunità di carriera.

Sul fronte della didattica potranno nascere ad esempio Open Day e incontri dedicati a studentesse e studenti, stage curriculari, iniziative mirate all’inserimento lavorativo, ma anche percorsi specifici per il conseguimento di certificazioni e donazioni di strumentazioni per laboratori didattici.

Per quanto riguarda ricerca e sviluppo tecnologico, l’accordo offre invece l’occasione per la partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali e per lo sviluppo di progetti di ricerca collaborativi. Potranno inoltre nascere borse di studio, assegni di ricerca e borse di dottorato per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e occasioni di creazione e accesso condiviso a infrastrutture e laboratori di ricerca congiunti.

