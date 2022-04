Unistellar, la startup di astronomia supportata da Aws apre a tutti i cieli notturni

Unistellar rende l’osservazione delle stelle più accessibile a tutti grazie a telescopi digitali esclusivi e a una community di appassionati, supportata da Amazon Web Services

“Vogliamo che le persone possano partecipare all’esplorazione spaziale, anche se non conoscono nulla del cielo”, afferma Arnaud Malvache, co-fondatore e chief technology officer di Unistellar, una startup e cliente di Amazon Web Services che vuole rendere il mondo dell’astronomia più accessibile a tutti.

Unistellar, nata tra Marsiglia e la Silicon Valley, ha creato una serie di telescopi che uniscono l’astronomia tradizionale con la tecnologia. I suoi dispositivi leggeri, connessi e facili da usare, consentono a migliaia di persone senza alcuna conoscenza preliminare delle galassie, di osservare i panorami mozzafiato dei cieli notturni e di supportare la ricerca scientifica condividendo i propri dati tramite il cloud AWS.

Utilizzando l’app Unistellar come telecomando, anche offline, gli utenti possono dirigere il proprio telescopio verso punti specifici del cielo.

“Cliccando su quello che chiamiamo ‘oggetto’ consigliato, il telescopio si concentrerà automaticamente su di esso”, afferma Malvache. “L’app potrebbe, ad esempio, suggerire un oggetto che “apparirà presto” o “sbiadirà presto”. Questa funzionalità è una delle preferite dai nostri utenti. Nei telescopi tradizionali, il sensore è il tuo occhio e il processore è il tuo cervello”, ha aggiunto. “Nei nostri telescopi, il sensore è una fotocamera e il processore è un computer incorporato. L’occhio e il cervello sono incredibili, ma non sono ottimizzati per osservare il cielo in condizioni di luminosità scarsa. Per questo utilizziamo un sensore che fornisce fino a 100 volte più luce attraverso l’oculare, producendo immagini incredibilmente nitide. Rimuoviamo anche l’inquinamento luminoso, il che significa che è possibile estrarre il telescopio dallo zaino in un quartiere del centro e osservare le stelle senza spostarsi in un luogo remoto”.

Portare l’astronomia fuori dalla “soffitta” e renderla accessibile a più persone possibile è l’obiettivo che i co-fondatori di Malvache e Unistellar Laurent Marfisi, Antonin Borot e Franck Marchis si sono posti, sin da quando hanno lanciato il telescopio eVscope, su Kickstarter nel 2017.

Inizialmente, hanno dovuto sconfiggere lo scetticismo di molti astronomi, che non lo consideravano a tutti gli effetti un telescopio, ma piuttosto una fotocamera digitale che in qualche modo aggirava il modo tradizionale di vedere la galassia.

“Molte persone, compresi alcuni miei colleghi, pensavano che stessi perdendo tempo”, ha detto Marchis, che, oltre ad essere il capo scientifico di Unistellar, è astronomo planetario senior presso il SETI Institute in California, un’organizzazione no-profit dedicata a esplorare le origini della vita nell’universo.

“Improvvisamente, stavo accantonando i grandi telescopi in favore di questi minuscoli dispositivi, che, ai loro occhi, non erano in grado di fare molto”, ha continuato. “Ora hanno cambiato idea. Vogliono tutti un eVscope.

A parte i primi scettici, la popolarità iniziale di Unistellar sorprese persino i suoi fondatori. Invece delle centinaia di unità inizialmente preventivate con la loro prima uscita su Kickstarter, ne hanno vendute quasi 2.000.

Nel 2021, siamo passati dall’archiviazione di 5,7 milioni di immagini a 27,7 milioni”, ha affermato Malvache, che attribuisce ai servizi di archiviazione e calcolo AWS la capacità di Unistellar di crescere a un ritmo così rapido.

L’azienda ha ora più di 7.000 clienti, in gran parte in Nord America, Europa e Giappone, che fanno parte di quella che Marchis descrive come la “più grande rete connessa di telescopi al mondo”.

“Abbiamo una copertura quasi completa della Terra”, ha detto. “Stiamo monitorando continuamente obiettivi specifici come asteroidi, comete, pianeti ed esopianeti. Se succede qualcosa nel cielo in questo momento, posso inviare un messaggio alla nostra rete e qualcuno inizierà ad osservarlo”.

La rete a cui Marchis fa riferimento è la comunità di cittadini astronomi di Unistellar, che utilizzano i loro eVscope per registrare immagini e raccogliere dati su eventi astronomici e condividerli sul cloud con istituti di ricerca come NASA e SETI.

“Memorizziamo i dati su AWS, quindi ne analizziamo la qualità”, ha affermato Malvache. “’L’utente stava puntando il telescopio nella giusta direzione?’ “C’erano delle nuvole?” E così via. Effettuiamo una prima analisi dei risultati scientifici su AWS non appena riceviamo i dati e forniamo all’utente un report il più rapidamente possibile per incoraggiarli a partecipare di nuovo. Il cloud ci permette di farlo. Ecco perché AWS è così importante per noi.”

L’anno scorso, questi scienziati cittadini sono stati invitati a prendere parte a più di 800 campagne organizzate da Unistellar, aiutando la NASA e il SETI a colmare alcune lacune nella loro ricerca.

“Abbiamo migliaia di telescopi che lavorano contemporaneamente, in luoghi diversi”, ha affermato Malvache. “Ciò significa che possiamo vedere un evento da diverse angolazioni. Quando osserviamo un asteroide, possiamo avere un’idea della sua forma proprio perché non lo facciamo da un solo punto di vista”.

Oltre a supportare gli scienziati, Unistellar sta mettendo gli eVscopes nelle mani di una nuova generazione di astronomi. Sia le Girl Scout che i colleghi statunitensi hanno acquistato eVscopes, con le prime che ora offrono certificazioni in astronomia e i secondi che li utilizzano per integrare l’astronomia nel curriculum.

“I nostri utenti sono estremamente diversi in termini di genere e nazionalità”, ha affermato Marchis. “Direi che i nostri più grandi successi finora sono stati rendere più accessibili scienza e osservazioni spaziali, oltre a far crescere la comunità di cittadini astronomi in diversi Paesi. E vogliamo fare di più”.

Sebbene l’eVscope sia più potente e più facile da usare rispetto alla maggior parte dei telescopi tradizionali, non ha ancora un prezzo tale da renderlo accessibile a tutti. Ma, come per gli smartphone di prima generazione, Unistellar spera di rendere l’eVscope più conveniente man mano che cresce e di venderlo in Paesi che storicamente hanno avuto un accesso limitato alle apparecchiature per l’osservazione delle stelle.

La recente partnership con società di fotocamere Nikon per la fornitura di obiettivi potrebbe essere un “punto di svolta” in questo senso, secondo Malvache. “Vogliamo raggiungere volumi di vendita importanti nel mercato consumer e Nikon ha l’esperienza per aiutarci a farlo.”

“Presto avremo il nostro primo cliente in Kenya”, ha aggiunto Marchis. “Il mio sogno è che un giorno avremo i nostri telescopi nell’Africa subsahariana. E questa sarà davvero un’astronomia per tutti”.

