Unified Communication per vincere la crisi: Wildix UC&C Summit 2021

Wildix ha da poco terminato il suo UC&C Summit 2021, la prima edizione interamente digitale.

Si è trattato di un evento ricco di novità, in cui la società specializzata in Unified Communications and Collaboration ha presentato una nuova gamma di software e soluzioni che, insieme, creano una solida piattaforma di comunicazione progettata per supportare il processo di vendita delle aziende e per aumentare la redditività.

Il Summit UC&C è l’evento annuale di Wildix in cui si discute degli aggiornamenti dell’azienda e del settore con i partner presenti e potenziali. Quest’anno è stato trasmesso virtualmente per la prima volta, in conseguenza dell’emergenza coronavirus e delle conseguenti limitazioni a spostamenti ed assembramenti.

La scelta di Wildix si è rivelata vincente e non poteva che essere così, visto il DNA della società.

Come ha ben sottolineato Steve Osler, Ceo di Wildix, la videoconferenza e lo smart working sono stati i protagonisti dello scorso anno e il Summit UC&C non poteva che riflettere questa tendenza.

La tecnologia aiuta a superare le distanze e abilita la collaborazione. Osler ha inoltre dichiarato che Wildix ha la ferma intenzione di confermarsi leader nel settore UC&C, in un momento storico molto complesso.

Infatti, ha continuato il Ceo di Wildix, i vendor di soluzioni di comunicazione giocano un ruolo importantissimo nel business e questi professionisti hanno il potenziale per fare la differenza nel business e nella vita delle persone.

Durante il Summit sono anche state presentate molti nuovi prodotti, che si aggiungono al portafoglio della soluzione Wildix.

La prima di queste soluzioni è x-bees, una piattaforma per tutte le comunicazioni aziendali, comprese le chiamate VoIP, le chat, le videochiamate e altro, tutto in un’unica interfaccia browser-based.

Oltre ad aggiungere in modo semplice praticità ai processi di comunicazione aziendale, x-bees è progettata per aumentare le vendite migliorando le procedure di gestione dei lead.

Costruito sulla base del framework Javascript React e progettato appositamente per soluzioni mobili, x-bees sarà probabilmente implementato per i beta test a febbraio.

Durante il Summit UC&C 2021 è stato annunciato anche x-caracal, la soluzione di Wildix per il monitoraggio di lead e clienti durante il processo di vendita.

Proprio come uno strumento di statistiche ACD, x-caracal monitora le comunicazioni aziendali con i lead esterni, in modo che sia possibile sapere quali elementi nella canalizzazione di vendita funzionano senza problemi e cosa può invece essere migliorato.

È stato anche annunciato Wizywebinar, la soluzione all-in-one di Wildix per creare, ospitare e invitare potenziali clienti a webinar.