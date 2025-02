Una startup italiana nella Growth Academy di Google: AI for Cybersecurity

Come afferma Google, le startup di cybersecurity a livello globale stanno sfruttando l’intelligenza artificiale per rafforzare la difesa di comunità, governi e utenti contro minacce informatiche sempre più sofisticate.

Tra queste, la startup italiana Equixly impiega l’intelligenza artificiale per automatizzare i test di penetrazione delle API, concentrandosi sull’identificazione delle vulnerabilità aziendali. Questo approccio consente alle organizzazioni di gestire in modo proattivo i rischi legati alla sicurezza delle API e di proteggere i propri ecosistemi digitali.

Nel corso della Munich Cyber Security Conference della scorsa settimana, sono state annunciate le 16 aziende selezionate per la terza edizione della Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity, tra cui Equixly.

Il programma annuale, che prenderà il via il 26 marzo a Varsavia, offrirà a Equixly e alle altre startup selezionate l’accesso a workshop personalizzati e sessioni di mentoring con esperti di Google AI, Mandiant, VirusTotal e Google Cloud. Attraverso supporto mirato, consulenze e l’accesso a una rete di founder e leader del settore, il programma mira a fornire a queste startup le migliori opportunità di crescita e successo.

Di seguito, l’elenco delle altre startup selezionate insieme a Equixly per l’edizione 2025 della Growth Academy: AI for Cybersecurity.

Averlon (Washington, Stati Uniti), una startup che si occupa di sicurezza cloud, utilizza l’intelligenza artificiale per individuare e dare priorità ai rischi automaticamente, rispondere agli incidenti di sicurezza informatica e scalare con le aziende.

Cerby (California, Stati Uniti) collega le app a sistemi di sicurezza pre-esistenti, eliminando le operazioni manuali e migliorando la compliance della sicurezza.

CounterCraft (San Sebastian, Spagna) attira gli hacker con un ambiente di rete simulato, fornendo intelligence sulle minacce in tempo reale.

DeepTrust (California, Stati Uniti) aiuta a proteggersi da deepfake e social engineering tramite identificazione in tempo reale e formazione.

ESProfiler (Manchester, Regno Unito) aiuta ad ottimizzare la sicurezza degli investimenti e a massimizzare l'adozione di prodotto.

IT-Harvest (Michigan, Stati Uniti) fornisce una piattaforma per la ricerca di prodotti e fornitori di cybersecurity

Mitigant (Potsdam, Germania) offre servizi di sicurezza per tutte le aree di rischio delle infrastrutture cloud native

Moxso (Copenhagen, Danimarca) utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare le simulazioni di phishing e la formazione, contribuendo a creare una solida cultura della sicurezza.

Qalea (Barcellona, Spagna) semplifica la gestione della sicurezza con un'unica piattaforma e l'automazione AI.

Qualif ier (Ashkelon, Israele) valuta le applicazioni basate su LLM in tempo reale, garantendo sicurezza, affidabilità e compliance.

Secretarium (Londra, Regno Unito) offre un ambiente sicuro e verificabile per l'esecuzione di applicazioni con dati sensibili.

Steryon (Barcellona, Spagna) aiuta le organizzazioni a comprendere e gestire meglio i rischi informatici nei loro ambienti tecnologici operativi.

System Two Security (California, Stati Uniti) è una piattaforma di cybersecurity alimentata dall'intelligenza artificiale che automatizza il riconoscimento e la gestione delle minacce.

Wodan AI (Bruxelles, Belgio) fornisce data privacy e sicurezza agli utenti che utilizzano l'AI.

(Bruxelles, Belgio) fornisce data privacy e sicurezza agli utenti che utilizzano l’AI. XFA (Antwerp, Belgio) si occupa di identificare i dispositivi utilizzati dalle aziende, informare gli utenti sui rischi e verificare la compliance.