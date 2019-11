Un libro per capire l’impatto della nuova Cultura Digitale

Ecco un libro che è una mappa per destreggiarsi nell’epoca digitale, fatta di Instagram, influencer, chat, privacy, rete professionale con Linkedin, digital tribes e personal branding.

Perché la dimensione del digitale, le social media policy e una presenza sul web sono fondamentali per l’azienda e per i suoi dipendenti? Come responsabilizzare i giovani all’uso dello smartphone? Dobbiamo spaventarci per la nostra privacy sacrificata dai Big Data? Gli influencer sono veramente una “bolla”?

Le risposte a queste domande sono in Cultura Digitale, libro che nasce dall’esperienza dell’autore sul campo con gli innumerevoli corsi di formazione sui social media.

Approfondire, migliorare o in alcuni casi iniziare la propria conoscenza del digitale è più che mai necessario nella società attuale: il libro guida nella svolta attraverso spiegazioni autorevoli, ma accessibili a tutti e una veste grafica accattivante.

Cultura Digitale è diretto a chi vuole accostarsi per la prima volta a questo mondo, ma anche a chi già ci lavora, ha esperienza e vuole approfondire i temi ed avere degli spunti pratici.

Indice del libro Cultura Digitale



1-Disrupt, stratificazione e cambiamento improvviso

2-Fra privacy e luddismo

3-Una vita social

4-L’azienda e la presenza digitale

5-Come cambiano gli influencer

6-Sdraiati, pensanti, connessi

7-Pensiero digitale

Chi è l’autore

Lino Garbellini è laureato in Filosofia, giornalista, insegnante (nuovi media) e autore. Racconta la tecnologia da oltre 15 anni, negli articoli su quotidiani, riviste e sul suo blog (LinoKnows.it), e nei suoi libri (Twitter per la Tua Vita e il Tuo Business; Scrivere per i Blog; Professione Influencer) e nei corsi di formazione. È docente del Master universitario eCampus, segue dall'inizio il mondo dei social media ed è molto attivo su questi strumenti: Twitter (@lgarbell) e Instagram (instagram.com/lgarbell). L’hashtag ufficiale del libro è #culturaDigitale

