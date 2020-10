Un italiano al comando del mercato service provider di Cisco

La guida del segmento Service Provider a livello mondiale in Cisco ora ha una impronta italiana.

Paolo Campoli, che recentemente ha guidato le vendite delle soluzioni Service Provider in Sud Europa, Medio Oriente e Africa di Cisco, è stato messo a capo dell’intero segmento dell’azienda a livello mondiale.

Campoli assume il ruolo di Vice President, Global Service Provider Leader e in questa posizione avrà la responsabilità di uno dei mercati più grandi, dinamici e strategici per Cisco.

Il manager italiano avrà il compito di sviluppare il go-to-market e di supportare il percorso di innovazione di alcuni dei più grandi clienti di Cisco.

Campoli è stato ed è attivo promotore dell’adozione del 5G, dell’automazione, del Software Defined Networking per la trasformazione del mondo Telco e ICT.

Il manager ha oltre trent’anni di esperienza nel settore ICT. È entrato in Cisco nel 1998 come Consulting Engineer e ha ricoperto via via numerose posizioni di crescente responsabilità a livello internazionale in ambito marketing e Service Provider, quali responsabile delle architetture, CTO Service Provider per la regione EMEAR, Head of Sales Technical Operations & Channels per Sud Europa ed EMEAR. Prima di entrare in Cisco, il manager ha lavorato in Siemens/Italtel, Pirelli e Cefriel.