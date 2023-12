UC&C Summit 2024 di Wildix, appuntamento per il 17 gennaio

Wildix invita MSP, system integrator e professionisti del settore a registrarsi ora e assicurarsi il loro posto a UC&C Summit, del 17 gennaio.

in questo evento virtuale leader del settore. Il Summit di quest’anno promette un’esplorazione approfondita delle ultime tendenze, sfide e opportunità nel settore delle Unified Communications. Con particolare attenzione alla crescita e alla complessità delle soluzioni, l’evento approfondirà il panorama in evoluzione della tecnologia, compreso l’impatto significativo dell’intelligenza artificiale sulle UCaaS.

I partecipanti potranno aspettarsi approfondimenti strategici sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie per nuove espansioni verticali, garantendo una profonda comprensione delle tendenze di mercato attuali e future. “L’adattamento all’evoluzione delle Unified Communications non è più un optional; è un imperativo”, ha affermato Steve Osler, CEO e cofondatore di Wildix.

L’UC&C Summit del 2024 non significa solo stare al passo con il cambiamento; ma significa guidare il cambiamento stesso. Esploreremo tecnologie e strategie all’avanguardia per affrontare le complessità dell’integrazione e della sicurezza dei dati, cruciali nel mercato di oggi. Il Summit virtuale è progettato per offrire un facile accesso a un pubblico globale, consentendo a migliaia di professionisti di connettersi, apprendere e scambiare approfondimenti da qualsiasi parte del mondo.

L’evento prevede una serie di relatori principali, tra cui specialisti del settore e figure di spicco di Wildix, che presenteranno un programma completo ricco di sessioni coinvolgenti ed educative.

“In un mercato competitivo, è fondamentale che gli MSP si allineino a soluzioni sostenibili e innovative”, ha affermato Dimitri Osler, CTO e cofondatore di Wildix. “Il nostro Summit fornisce una piattaforma per discutere, dibattere e scoprire modi per raggiungere questo obiettivo”. Con un aumento significativo della propria rete di partner, guidato dall’espansione del mercato, Wildix continua a consolidare il proprio ruolo di leader nel settore UCaaS. Questo Summit è un’opportunità per i professionisti di rimanere in prima linea in questa crescita e innovazione. Non perdere l’occasione di prendere parte a questo evento innovativo. Registrati ora al UC&C Summit 2024 di Wildix che si terrà il 17 gennaio alle 17:00.