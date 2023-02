U-Power accelera l’innovazione con Atlantic Technologies e Infor

U-Power, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di scarpe antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro, con più di 5.000 dipendenti e un fatturato annuale di 270 milioni di euro, ha scelto l’expertise di Atlantic Technologies, società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering, e la soluzione ERP di Infor per accelerare l’innovazione e il proprio percorso di digital transformation.

Obiettivo del brand, da sempre punto di riferimento nel settore del fashion&footwear e sinonimo di qualità e design del Made in Italy, è quello di migliorare la propria competitività a livello internazionale attraverso un processo di trasformazione digitale in ambito ERP.

Fra le nuove sfide che il settore del Fashion&Footwear è chiamato ad affrontare vi è senza dubbio quella di includere un modello omnichannel per migliorare la collaborazione tra i diversi dipartimenti aziendali e soddisfare l’esigenza di tracciabilità dei prodotti.

Grazie alla competenza e all’approccio consulenziale di Atlantic Technologies, U-Power ha potuto implementare Infor M3, una soluzione ERP verticale pensata specificatamente per il settore moda, che ha permesso all’azienda di accelerare il time-to-market, garantendole la competitività e la flessibilità necessarie alla crescita del business.

Le soluzioni Infor e l’esperienza di Atlantic al fianco di U-Power

Fra le funzionalità di Infor M3 implementate da U-Power vi sono quelle in ambito finance e controllo, supply chain e vendite. Inoltre grazie alla consulenza di Atlantic, l’azienda ha potuto integrare i principali processi amministrativi e operativi di tutte le società del Gruppo. In particolare è stato possibile:

Integrare il sistema gestionale con le interfacce delle attività logistiche e implementare una soluzione volta a velocizzare l’evasione degli ordini e a garantire i tempi di consegna dei prodotti, al fine di migliorare la qualità del servizio al cliente e rafforzare la fedeltà nei confronti del brand .

. Ottimizzare la gestione del magazzino e dei processi Intercompany relativi allo scambio di materia prima e dei prodotti finiti , per l’aggiornamento continuo delle giacenze e un controllo più efficiente delle scorte, essenziali per prendere decisioni strategiche in grado di garantire il livello della produzione, minimizzando gli sprechi.

, per l’aggiornamento continuo delle giacenze e un controllo più efficiente delle scorte, essenziali per prendere decisioni strategiche in grado di garantire il livello della produzione, minimizzando gli sprechi. Migliorare la gestione del rischio secondo l’affidabilità del cliente, in quanto Infor M3 consente un monitoraggio constante della posizione creditizia dei clienti e garantisce che le vendite vengano effettuate a quelli con un’elevata affidabilità. Inoltre, l’allocazione automatica degli ordini e delle consegne assicura il controllo sulle spedizioni.

Una partnership triennale che guarda al futuro

“La nostra collaborazione con Atlantic Technologies è iniziata tre anni fa. Stavamo cercando un partner con una profonda expertise nel settore Fashion&Footwear e abbiamo scelto di puntare su Atlantic Technologies per la sua conoscenza dei processi di business in questo ambito e per l’esperienza maturata con le aziende che operano in questo comparto.

Atlantic è stato un partner fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale, in quanto è stato in grado di garantire la continuità del nostro business durante tutte le fasi dell’implementazione, permettendo alla nostra azienda di rendere più efficaci ed efficienti numerosi processi interni e di restare al passo con le nuove esigenze dei nostri clienti”, commenta Franco Gandini, CFO di U-Power.

“Siamo molto orgogliosi di aver affiancato U-Power nel suo percorso di digital transformation con l’obiettivo di migliorare il business aziendale. Oggi il mercato del Fashion&Footwear è in continuo cambiamento per cui è necessario rendere i processi interni alle aziende più flessibili, snelli e interconnessi lungo tutta la catena di fornitura.

Siamo pronti a continuare a supportare U-Power nel suo percorso di trasformazione digitale, mettendo a sua disposizione soluzioni all’avanguardia e l’expertise dei nostri consulenti”, dichiara Lorenzo Ancona, VP ERP di Atlantic Technologies.

Per il futuro, U-Power punta a proseguire il proprio processo di trasformazione digitale investendo ancora di più sulla sostenibilità, che oggi rappresenta un tema sempre più centrale sia dal punto di vista normativo sia sul piano della riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.