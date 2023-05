TXT e-Solutions riduce i tempi di backup di oltre il 50% grazie a Cohesity

Cohesity, ha annunciato oggi che TXT e-Solutions, grazie all’implementazione del software Cohesity DataProtect, ha ottenuto una riduzione di oltre il 50% dei tempi di backup, risparmiando fino al 25% lo spazio occupato dai dati e fino al 25% il tempo dedicato alla gestione dei processi di protezione dei dati, con conseguente incremento di efficienza e produttività.

TXT Group si definisce un “Global Digital Enabler” e opera a livello internazionale – con sede principale a Milano, e con diversi uffici dislocati fra Europa e Stati Uniti – come fornitore specializzato in soluzioni software di ingegneria. Il Gruppo supporta i propri clienti nei mercati high-tech, nella loro mission, nei processi core business-critical e durante tutto il ciclo di vita dei loro prodotti. Fondato nel 1989, dal luglio 2000 il Gruppo è stato inserito nel segmento STAR della Borsa Italiana (TXT.MI). Ad oggi, TXT conta oltre 1.000 professionisti nel proprio Team, che generano un fatturato di oltre 150 milioni di euro. Il Gruppo ha intrapreso un grande percorso di acquisizioni nel tempo, incorporando diverse aziende e incrementando così il proprio portafoglio di servizi e/o prodotti offerti al mercato.

TXT deve gestire la protezione di circa 80 TB di dati e gestisce una crescita di 10 TB su base annua. In quanto società quotata in Borsa, non può permettersi tempi di inattività che incidono direttamente sui profitti e, con queste premesse, l’azienda si è trovata ad affrontare difficoltà sempre maggiori nella gestione dei dati, che hanno reso necessario un cambiamento radicale. TXT puntava a un’unica e moderna soluzione di gestione dei dati che si adattasse all’architettura software-defined dell’azienda, richiedendo una soluzione di gestione dati che abbracciasse un ambiente ibrido e hyperscale.

TXT è cliente di Cohesity dal 2018. Alla fine del 2021, dopo aver trasformato la propria infrastruttura principale di data center in una piattaforma iperconvergente, TXT ha deciso di affidarsi completamente a Cohesity per la protezione dei dati, adottando DataProtect e sostituendo la soluzione legacy esistente di Veeam. TXT utilizza oggi la maggior parte delle funzionalità di protezione dati della piattaforma Cohesity Data Cloud, che le consente di proteggere i propri workload on-premise e in cloud, compresi gli ambienti di collaborazione come Microsoft 365. TXT si affida alle soluzioni di backup e ripristino, disaster recovery, file and objects di Cohesity.

La società ha scelto le soluzioni Cohesity per modernizzare i processi di gestione dei dati e accelerare le operazioni di backup e disaster recovery. Rispetto alla precedente soluzione legacy, con Cohesity TXT ha ottenuto una maggiore scalabilità e flessibilità e una maggiore facilità di gestione amministrativa affidandosi a un unico fornitore per la gestione dei dati.

Il tempo necessario per eseguire un backup giornaliero è stato ridotto dalle 32 ore, quando era in uso la soluzione legacy, alle attuali 12 ore, pur mantenendo la stessa tipologia e quantità di dati. Un backup completo di 48 TB di dati dal data center principale viene oggi eseguito in 12 ore, mentre un backup incrementale della stessa infrastruttura in due ore. Anche i tempi di recovery si sono ridotti da 72 ore a sole tre ore. TXT è in grado di ripristinare completamente una macchina virtuale da 2 TB in 50 minuti e di trovare un file in mezzo a 80 TB di dati in 60 secondi, risparmiando ore di lavoro ogni settimana.

“Cohesity ha reso i nostri processi di protezione dei dati misurabili, verificabili, prevedibili e affidabili. Queste funzionalità ci hanno dato la libertà di scegliere le prestazioni che vogliamo ottenere nei nostri processi di protezione dei dati. Ciò ci consente ampia flessibilità per ridimensionare il cloud, quando esauriamo le risorse durante un progetto e di spostare le risorse tra cloud e on-prem a seconda della disponibilità”, ha dichiarato Azamat Uzhangaliyev, Head of IT di TXT. “La nuova normalità ci vede gestire operazioni su larga scala con workload imprevedibili a causa di scenari di business in rapida evoluzione, requisiti di sicurezza ancora più stringenti e trend cloud-native che richiedono sempre più approcci best-of-breed per essere supportati in modo impeccabile. È quindi necessario rendere le operazioni intelligenti, economiche e a prova di futuro”.

Le soluzioni Cohesity, sulla piattaforma Data Cloud

Cohesity DataProtect: Una soluzione di backup e ripristino definita dal software, DataProtect elimina diversi prodotti legacy point, tra cui il software di backup, i servizi master e media, lo storage di destinazione e i gateway cloud, semplificando la protezione dei dati e fornendo funzionalità comparabili in un’unica soluzione scale-out.

Cohesity SmartFiles: Progettato fin dall’inizio con la massima attenzione alla sicurezza, alla gestibilità e alla scalabilità, SmartFiles ottimizza i costi e l’efficienza della gestione dei dati non strutturati con moderni servizi di file e oggetti definiti dal software per il cloud ibrido. SmartFiles consolida l’obiettivo dei silos di dati e gestisce in modo sicuro i contenuti non strutturati e i dati applicativi, tra cui librerie digitali, archivi, rich media, videosorveglianza, big data e set di dati di backup.

Cohesity DataHawk: DataHawk fornisce diverse offerte di servizi cloud per respingere e recuperare gli incidenti informatici. Sfrutta l’AI/ML per rilevare le anomalie che potrebbero indicare un attacco emergente, utilizza le informazioni sulle minacce per garantire che i dati di recupero siano privi di malware e fornisce una classificazione dei dati per identificare l’esposizione di informazioni sensibili e private quando si verifica un attacco. Fornisce inoltre un isolamento dei dati point-and-click e si integra con numerose soluzioni SIEM, SOAR e di scansione delle vulnerabilità.

Cohesity FortKnox: FortKnox è una soluzione SaaS per l’isolamento e il ripristino dei dati, progettata per consentire una strategia di air gap (la misura di sicurezza che prevede l’isolamento di un computer o di una rete, impedendogli di stabilire una connessione esterna. Un computer con air gap è fisicamente segregato e incapace di connettersi in modalità wireless o fisica con altri computer o dispositivi di rete) nell’era del cloud e migliorare la resilienza informatica. FortKnox bilancia le priorità delle organizzazioni in termini di sicurezza e agilità con una copia immutabile dei dati in un cloud vault gestito da Cohesity attraverso un air gap virtuale. Questo può dare alle organizzazioni che si affidano a FortKnox un ulteriore livello di sicurezza contro il ransomware e altre minacce alla cybersecurity grazie all’isolamento fisico, di rete e operativo.

Cohesity SiteContinuity: Questa offerta di disaster recovery è progettata per automatizzare l’orchestrazione di failover e failback per i carichi di lavoro mission-critical. SiteContinuity può essere autogestito dai clienti per il disaster recovery (DR) site-to-site, oppure può essere acquistato da Cohesity come soluzione di Disaster Recovery as a Service (DRaaS) utilizzando l’infrastruttura AWS.

Cohesity Marketplace: Un ecosistema di applicazioni e soluzioni di integrazione, sia native di Cohesity sia di terze parti, che funzionano direttamente sulla piattaforma Data Cloud di Cohesity per consentire l’elaborazione dei dati in loco. Unificando tutte le integrazioni e inserendole nel Marketplace, Cohesity consente di trovare facilmente soluzioni per le loro esigenze di gestione e protezione dei dati in continua evoluzione.