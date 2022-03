Twitter Shops, così le marche possono vendere prodotti dal profilo

Una nuova soluzione sta entrando – al momento come esperimento beta – nella famiglia di soluzioni Twitter Shopping: si tratta di Twitter Shops.

Con Twitter Shops, spiega l’azienda, i merchant possono scegliere una collezione di fino a 50 prodotti da mostrare agli acquirenti su Twitter.

La funzione, che è gratuita, dà alle persone la possibilità di visualizzare i prodotti dai profili delle loro marche preferite.

Quindi, quando si parla e si scoprono i prodotti sulla timeline, ora è possibile anche sfogliarli su Twitter.

Quando va sul profilo di un merchant che ha abilitato Twitter Shops, l’utente potrà vedere un pulsante “View shop” al di sopra dei tweet. Toccando il pulsante, si aprirà il negozio di quel merchant, dove è possibile scorrere gli articoli.

Quando l’utente è pronto per l’acquisto, può fare clic sul prodotto scelto, che si aprirà in un browser in-app con maggiori informazioni e checkout sul sito web del merchant.

Mentre il modulo Shop permette ai merchant di mostrare fino a cinque prodotti direttamente sul loro profilo, Twitter Shops offre uno spazio più ampio e completo per evidenziare un catalogo più esteso di prodotti.

Come tutte le funzioni di Twitter Shopping – Modulo Shop, Live Shopping e Shopping Manager – Twitter Shops, ha dichiarato l’azienda, fa parte di uno sforzo più ampio per supportare meglio i professionisti di tutti i tipi che usano Twitter per il loro business, dalle piccole imprese e creatori di contenuti alle grandi marche.

Twitter Shops è al momento disponibile per merchant selezionati e partner gestiti negli Stati Uniti.

Per ora, saranno in grado di visualizzare e interagire con i Twitter Shops le persone negli Stati Uniti che usano Twitter in inglese su iPhone.

