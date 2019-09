TV 8K, definite le specifiche per i televisori

L'8K Association ha definito le specifiche chiave delle prestazioni dei TV 8K destinati all'uso in ambito domestico. Ricordiamo che l'8K Association annovera tra i suoi componenti sia produttori di apparecchi televisivi sia aziende dell’acquisizione video, fornitori di tecnologie audio e video e creatori di contenuti.

"La definizione delle specifiche chiave per un TV 8K dimostra l'attenzione di 8KA nello stabilire rapidamente un aspetto critico per la crescita della tecnologia video di nuova generazione – ha dichiarato Chris Chinnock, Direttore Esecutivo di 8KA –. Stabilire questa pietra miliare rappresenta una grande testimonianza dello spirito cooperativo che regna tra i membri dell'Association 8K e del comune entusiasmo per l'espansione dell'ecosistema 8K".

Le specifiche delle prestazioni dei consumatori dell'associazione 8K sono le seguenti

Risoluzione: 7.680 x 4.320 pixel

Frame Rate di ingresso: 24p, 30p e 60p fotogrammi al secondo

Luminanza del display: più di 600 nits di picco

Codec: HEVC

Interfaccia: HDMI 2.1

Un display da 33 milioni di pixel

Ricordiamo che 8K è lo standard con la massima risoluzione oggi disponibile per la creazione e la distribuzione di contenuti. E i display televisivi che consentono la loro visualizzazione hanno una risoluzione di oltre 33 milioni di pixel. In pratica, 4 volte più dettagliata rispetto allo standard 4K UHD.

La nuova specifica TV 8K, così come definita dall'8K Association, include livelli minimi di prestazioni per i parametri di ingresso 8K (profondità colore, frame rate, sotto-campionamento cromatico), prestazioni del display (risoluzione, luminosità di picco, livello di nero, gamma di colori, punto di bianco) e i formati di interfaccia e media (High Dynamic Range, codec).

L'associazione spera che il rispetto di tali specifiche da parte dei costruttori infonda fiducia ai consumatori all'atto dell'acquisto. Per enfatizzare questo aspetto, l'8KA prevede di promuovere un logo sui TV 8K di qualsiasi membro dell'associazione che soddisfi o superi lo standard tecnico definito.

Per consentire un processo di test trasparente, i membri dell'8K Assiociation svilupperanno un insieme di test di conformità.