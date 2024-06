Trend Micro supporta la Fondazione Corti, per un uso sicuro degli strumenti digitali

Trend Micro, società globale specializzata in cybersecurity, supporta Fondazione Corti, l’organizzazione no profit che si dedica al sostegno economico e tecnico del St. Mary’s Hospital Lacor, più semplicemente noto come Lacor. L’ospedale, situato in Uganda, è tra i maggiori ospedali non profit dell’Africa equatoriale e assiste e cura, in media, 200 mila pazienti l’anno.

La Fondazione Corti è stata creata nel 1993 per volontà dei medici Piero Corti e Lucille Teasdale, per garantire il futuro dell’ospedale da loro gestito e sviluppato per oltre trent’anni. Grazie alla dedizione di Piero e Lucille, il Lacor Hospital, nato come piccolo ospedale missionario, è diventato un’importante realtà di cura per una vastissima regione nel cuore dell’Africa, che ha superato guerre e gravi epidemie e ogni giorno si confronta con carenze strutturali, economiche e di personale.

Attualmente, la Fondazione Corti è il maggiore sostenitore dell’ospedale e il suo obiettivo è aiutarlo a rimanere in funzione nel modo più efficiente possibile, senza interruzioni e a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione, attraverso la ricerca costante di fondi, beni e competenze.

Trend Micro e la Fondazione Corti sono accomunate dalla presenza, fin dai primi passi, di due donne coraggiose, che hanno creduto nelle proprie possibilità e capacità per realizzare i propri sogni anche in contesti culturalmente complessi. Eva Chen, founder di Trend Micro è diventata tra le più importanti personalità nella cybersecurity a livello mondiale, Lucille Teasdale è stata una stimata chirurga che, insieme al marito, ha trasformato un piccolo ospedale in una grande realtà del panorama sanitario africano. La volontà di impegnarsi per rendere il mondo un posto migliore, superare gli ostacoli e distinguersi in prima linea sono i valori che accomunano Trend Micro e la Fondazione Corti.

Il supporto di Trend Micro Italia alla Fondazione Corti è mirato a favorire la diffusione di una cultura per un utilizzo sano, sicuro e consapevole dei nuovi strumenti digitali e cyber. Trend Micro, nei prossimi mesi, si impegnerà nel creare e fornire materiali formativi ad hoc che si rivolgeranno al personale medico e tecnico dell’ospedale con l’obiettivo di favorire una corretta impostazione e consapevolezza di sicurezza informatica in tutta la struttura e presso le comunità locali.

“Come sostenuto dalla nostra fondatrice Eva Chen, dobbiamo utilizzare le nostre risorse per andare oltre la semplice idea di svolgere il nostro lavoro in modo redditizio. Possiamo avere un impatto molto positivo sulla società e non dobbiamo rimanere fermi a guardare aspettando che siano altri a farlo, perché sappiamo che la responsabilità sociale appartiene a tutti. Supportare la Fondazione Corti per noi è un onore e un grande stimolo”, dichiara Alessandro Fontana, Country Manager di Trend Micro Italia.

“In un momento di grande cambiamento in cui digitalizzazione e sicurezza informatica sono una sfida anche nei Paesi a risorse limitate, l’avvio di questa collaborazione è un contributo prezioso per il Lacor Hospital”, sottolinea Dominique Corti, Presidente di Fondazione Corti e figlia di Piero Corti e Lucille Teasdale.

Il supporto alla Fondazione Corti si inserisce nelle attività di cittadinanza digitale e filantropia che Trend Micro promuove costantemente in tutto il mondo, queste includono incentivi e donazioni a comunità locali e attività specifiche di formazione sulla cybersecurity, come il programma ISKF rivolto a bambini e famiglie.