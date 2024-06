Trend Micro presenta il Cyber Risk Management basato su AI

Trend Micro annuncia la disponibilità di nuove funzionalità di cyber risk management basate su intelligenza artificiale all’interno della piattaforma Trend Vision One. In questo modo, vengono integrate in modo perfetto in un’unica offerta oltre dieci tecnologie di settore, permettendo ai team dedicati a security, cloud e IT operation di gestire il rischio in modo proattivo.

Come risultato – sottolinea l’azienda – si ottiene la gestione semplificata dell’intero ciclo di vita del rischio informatico, dalla scoperta di una minaccia alla valutazione del rischio, dall’assegnazione delle priorità alla correzione. Questo offre agli utenti vantaggi ben più importanti rispetto all’utilizzo di strumenti legacy per la gestione delle superfici di attacco.

I consigli di amministrazione delle aziende considerano sempre più il rischio informatico come parte di una più ampia strategia di gestione del rischio aziendale, poiché le recenti normative si concentrano sulla postura e sul profilo di rischio della sicurezza informatica delle organizzazioni. Trend Micro consente ai CISO di comunicare i rischi in modo tempestivo ed efficace ai responsabili aziendali e permette ai team IT, sovraccarichi di lavoro, di semplificare i flussi, centralizzare la definizione delle priorità e la correzione, con un livello di visibilità senza precedenti.

“La domanda delle aziende di avere visibilità sulla superficie di attacco non è una novità. Questo è il motivo per cui assistiamo a un aumento di parole d’ordine come ‘piattaformizzazione’, per esempio. Le organizzazioni, tuttavia, non vogliono solo una piattaforma ‘cucita insieme’. Vogliono una vera visibilità e la capacità di valutare efficacemente il rischio. Trend Micro è andata oltre, consentendo alle organizzazioni non solo di conoscere la posizione dei rischi più critici ma anche di intraprendere azioni di mitigazione e risoluzione. Abbiamo registrato una crescita dell’adozione della nostra piattaforma negli ultimi sei mesi, questo significa che i responsabili di security e l’intero settore apprezzano le nostre soluzioni”, afferma Alessio Agnello, Technical Director di Trend Micro Italia.

Le nuove funzionalità di cyber risk management, disponibili con Trend Vision One Attack Surface Risk Management (ASRM), offriranno ai team di security una valutazione del rischio completa, precisa e continua, nell’intero ambiente aziendale. Questo è un enorme salto di qualità rispetto a una visibilità sui rischi a silos e l’utilizzo di soluzioni di singoli vendor in determinate aree dell’infrastruttura o ad approcci di acquisizione combinati insieme.

Michelle Abraham, Research Director, Security and Trust di IDC, dichiara: “Come parte della piattaforma Trend Vision One, Attack Surface Risk Management elimina i punti ciechi per fornire visibilità e gestione del rischio consolidate. L’aggiunta di rilevamento e risposta estesi (XDR) e della telemetria delle identità amplifica l’efficacia di Attack Surface Risk Management. La soluzione aiuta le organizzazioni a essere resilienti in caso di violazioni, ridurre al minimo la superficie di attacco e supportare implementazioni Zero Trust”.

Negli ultimi mesi il volume e l’impatto delle violazioni sono aumentati e, con l’intelligenza artificiale, anche le frodi sono incrementate per numero ed efficacia. Oggi ancora più di prima, la gestione proattiva del rischio informatico deve essere un’attività fondamentale in tutte le organizzazioni.

Ulteriori informazioni su Trend Vision One Attack Surface Risk Management (ASRM) sono disponibili sul sito dell’azienda.