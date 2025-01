Trend Micro ottiene il riconoscimento Google Cloud Ready – Regulated & Sovereignty Solutions

Trend Micro che Trend Vision One – Sovereign and Private Cloud (SPC) ha ottenuto lo status di Google Cloud Ready – Regulated & Sovereignty Solutions. Questo riconoscimento si aggiunge alla reputazione di Trend Micro come azienda che guida l’innovazione e offre al mercato soluzioni all’avanguardia.

Kevin Simzer, COO di Trend: “Trend Micro e Google Cloud hanno nel DNA la propensione all’innovazione e, come partner Google Cloud Ready, siamo impegnati a offrire ai nostri clienti una flessibilità senza precedenti sia nel cloud sia on-premise sia nelle soluzioni ibride. Ci troviamo in un momento particolarmente stimolante perché possiamo sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale e – in linea con la nostra mission – proteggere il mondo digitale, ovunque i nostri clienti siano”.

Trend Vision One SPC è stata progettata per supportare le organizzazioni che operano in settori molto regolamentati e con requisiti di sovranità del dato rigorosi. Ciò permetterà loro di poter estendere il proprio raggio d’azione.

La collaborazione tra Trend e Google Cloud offre numerose opportunità, tra cui: