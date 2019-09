Secondo Trend Micro malware e ransomware colpiscono l’Italia

L'Italia è tra le nazioni più colpite da attacchi informatici. Secondo Trend Micro malware e ransomware sono sempre più diffusi. ll nostro paese è infatti il quarto al mondo più colpito dai malware e il dodicesimo per quanto riguarda le incursioni ransomware. I dati emergono dal rapporto Evasive Threats, Pervasive Effects.

A livello globale, il report della società di IT security mostra come nei primi sei mesi dell’anno gli attacchi fileless siano cresciuti del 265% e come gli attaccanti stiano sviluppando minacce sempre più invisibili ai tradizionali filtri di security, nel momento in cui possono essere eseguite nella memoria del sistema, risiedere nel registro o abusare di strumenti legittimi.

Nella prima metà dell’anno sono aumentati anche gli exploit kit, registrando un +136%. Ma la minaccia maggiormente rilevata da Trend Micro rimane quella dei malware per il cryptomining, liberati nei server e negli ambienti cloud. Anche i router coinvolti in possibili attacchi sono cresciuti del 64%. Gli schemi di digital extorsion sono aumentati vertiginosamente del 319% dalla seconda metà del 2018 e le truffe Business Email Compromise si confermano tra le maggiori minacce, con un aumento del 52%.

Italia: i numeri della prima metà del 2019

Malware – Il numero totale di malware intercettati in Italia nella prima metà del 2019 è di 9.336.995. L’Italia è il quarto Paese più colpito al mondo. Sul podio Stati Uniti, Giappone e Francia

Ransomware – Nel primo semestre 2019 l'Italia è il dodicesimo Paese più colpito al mondo con una percentuale di attacchi del'1,96%. In Europa perde il triste primato mantenuto per tutto il 2018 ed è seconda solo alla Germania

Le minacce arrivate via mail sono state 602.240

Gli URL maligni visitati sono stati 3.886.272

Il numero di app maligne scaricate nella prima metà del 2019 è di 12.660, in crescita rispetto alle 10.662 della prima metà del 2018

Nella prima metà del 2019 sono stati 2.146 i malware di online banking che hanno colpito l'Italia. In crescita rispetto ai 1.901 del primo semestre 2018

Gli Exploit Kit rilevati sono stati 1.308, in linea con la media del Paese

In tutto il mondo,Trend Micro ha bloccato nel primo semestre un totale di 27 miliardi di minacce, 6 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il 91% di queste minacce è entrato nelle reti attraverso la posta elettronica. Per mitigare questo genere di minacce avanzate è necessario una smart defense profonda, capace di correlare i dati attraverso i gateway, le reti, i server e gli endpoint, per identificare e fermare l’attacco al meglio.