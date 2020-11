Trend Micro Cloud One, la piattaforma di servizi di security cloud

Trend Micro Cloud One è una soluzione di sicurezza nativa per il cloud che permette agli sviluppatori di sviluppare le applicazioni, utilizzando il servizio cloud che preferiscono e gestendo i rischi della propria organizzazione.

Cloud One è stata progettata per aiutare le aziende a soddisfare le priorità del cloud maggiormente strategiche e concentra la più ampia gamma di capacità di sicurezza del settore in una singola piattaforma. Consente di migrare le applicazioni esistenti nel cloud, erogare nuove applicazioni cloud-native e raggiungere l’eccellenza operativa nel cloud. É la prima piattaforma del suo genere e ha la flessibilità per risolvere immediatamente le sfide e l’innovazione per evolvere rapidamente, attraverso i servizi cloud. Cloud One include il servizio di sicurezza dei workflow, la protezione dei container e una nuova soluzione per proteggere applicazioni, reti, file storage e per assicurare che l’infrastruttura cloud sia configurata in maniera ottimale.

Molte soluzioni di cloud security sono spesso difficili da implementare e gestire. Non sono flessibili e non danno quel livello di visibilità che servirebbe ai team IT per affrontare i rischi moderni. L’approccio “all-in-one platform” di Trend Micro è pensato per offrire una protezione semplificata, automatizzata e flessibile, a prescindere dal punto in cui ogni azienda si trova nel proprio viaggio verso il cloud. Le aziende che utilizzano la piattaforma beneficiano di un unico accesso a tutti i servizi, della registrazione di utenti e servizi cloud comuni, della visibilità da un’unica console e di un modello di tariffazione e fatturazione comune.

La piattaforma di cloud security di Trend Micro supporta i principali provider cloud, inclusi Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud.