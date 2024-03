Treccani e Fondazione Leonardo insieme per la diffusione delle competenze STEM

In occasione di Fiera Didacta è stata annunciata una partnership fra Edulia dal Sapere Treccani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ETS finalizzata alla promozione e diffusione delle competenze STEM a scuola.

Il progetto gratuito, “A scuola di STEM con Fondazione Leonardo”, sarà disponibile online per l’anno scolastico 2024-2025 su una sezione dedicata di “In classe”, la piattaforma di didattica digitale integrata di Edulia Treccani Scuola appena rinnovata e potenziata.

Previsti tanti contenuti didattici di qualità realizzati ad hoc e rivolti sia ai docenti che agli studenti: lezioni multimediali, test e videolezioni su temi differenti, come le tecnologie di oggi e di domani, la robotica, la sostenibilità, la città del futuro e la mobilità.

I contenuti, i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi mesi, sono progettati per soddisfare diverse esigenze di apprendimento, dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado.

“L’educazione STEM è un pilastro essenziale per l’empowerment delle nuove generazioni e per affrontare consapevolmente le sfide del XXI secolo con successo”, afferma Cristina Pozzi, CEO di Edulia dal Sapere Treccani. “Gli strumenti digitali, in particolare, possono contribuire a diffondere le competenze STEM in modo più efficace, coinvolgente e accessibile, raggiungendo una platea amplissima di studenti e studentesse.

Leonardo e Treccani uniscono le forze in un progetto di importanza strategica per il Paese grazie alla capacità di creare contenuti di alta qualità di Leonardo e alla conoscenza del mondo della scuola di Edulia, che sa utilizzare le leve del digitale a favore della didattica e della formazione dei docenti”.

“Nel nostro Paese c’è un bisogno estremo di competenze tecnico-scientifiche e allo stesso tempo è necessario rivedere il modo con cui fare formazione nelle scuole”, sottolinea Helga Cossu, Direttore Generale di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ETS.

“Per questo la Fondazione Leonardo ha deciso di intervenire nel campo dell’education con la produzione di contenuti multimediali ad hoc, in grado di supportare studenti e insegnanti verso metodi di insegnamento e apprendimento più adeguati a rispondere alla complessità delle sfide poste dall’ era digitale. Insieme a Edulia abbiamo definito un percorso mirato a diffondere conoscenza e cultura scientifica con un linguaggio innovativo dedicato agli studenti a partire dalla quinta elementare”.

Il progetto “A scuola di STEM con Fondazione Leonardo” è una evoluzione della partnership nata nel 2020 tra Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ETS e Treccani Scuola.