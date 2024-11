Tre nuove funzioni utili nascoste dell’app Fotocamera di iPhone, con iOS 18

L’aggiornamento iOS 18 ha portato con sé numerose nuove funzionalità per iPhone, con miglioramenti sia a livello di sistema operativo che delle singole app, tra cui Fotocamera, una delle più utilizzate quotidianamente, su ogni smartphone.

Quando esce una nuova versione di un sistema operativo – ma di un qualsiasi software tutto sommato –, ci sono novità più di rilievo, che conquistano a ragione le luci della ribalta; e altre magari più discrete e nascoste, ma non per questo meno utili. Anzi, a volte questi piccoli miglioramenti meno eclatanti possono rendere molto più produttiva e soddisfacente l’esperienza d’uso di iPhone.

Vediamo allora tre di queste funzioni un po’ più nascoste ma altrettanto utili che iOS 18 ha introdotto in una delle app più usate dagli utenti: Fotocamera.

Un timer intermedio per l’autoscatto

iPhone consente di impostare un timer per poter eseguire un autoscatto e permettere a tutti di entrare nell’inquadratura prima che l’app Fotocamera scatti la foto. Finora, per il timer era possibile scegliere solo tra i valori di ritardo di 3 secondi o 10 secondi.

Con iOS 18, nell’app Fotocamera è ora possibile scegliere di utilizzare anche un timer da 5 secondi oltre a quelli da 3 e 10 secondi. Perché è utile questa opzione? Lo è, molto più di quel che possa sembrare. Un timer da 3 secondi in molte circostanze non è sufficiente per sistemarsi nell’inquadratura e la scelta successiva, 10 secondi, aumenta di molto il ritardo. Una scelta intermedia può risultare comoda in molti casi.

Per impostare un timer, nell’app Fotocamera di iPhone tocchiamo il pulsante Controlli fotocamera (quello con l’icona di una freccia verso l’alto). L’app Fotocamera mostra la riga di controlli: qui, tocchiamo il pulsante Timer, quello con l’icona di un orologio. Se questo non è visibile, basta scorrere la riga dei controlli.

Ora, tra le opzioni del Timer, troviamo “3 s”, “5 s” e “10 s”. Basta selezionare l’opzione desiderata e toccare il pulsante di scatto per avviare il timer, allo scadere del quale l’app Fotocamera scatterà la foto.

Pausa di registrazione per i video

Con un iPhone aggiornato a iOS 18, è ora possibile avviare e interrompere temporaneamente la registrazione video direttamente nell’app Fotocamera. In questo modo, possiamo creare un singolo video con diverse scene e non dobbiamo preoccuparci di dover unire vari clip in un secondo momento, in fase di editing, se abbiamo registrato in più fasi.

Nell’app Fotocamera di iPhone, dunque, selezioniamo la modalità Video e avviamo la registrazione del video con un tocco sul pulsante Registra (quello rosso in basso al centro). Per interrompere del tutto la registrazione, siamo abituati a toccare di nuovo il pulsante Registra (che ora ha un’icona diversa).

Invece, per interrompere solo momentaneamente la registrazione del video, possiamo toccare il pulsante Pausa, sulla sinistra di quello Registra. Per riprendere la registrazione, tocchiamo di nuovo il tasto Pausa (che nel frattempo ha l’icona di quello Registra), e così via. Quando interrompiamo del tutto, la registrazione sarà salvata in un unico clip video che unisce le varie sequenze.

Attivare o disattivare il flash in modo rapido, nell’app Fotocamera di iOS 18

Attivare o disattivare il flash è una delle azioni più comuni nel preparare la configurazione dello scatto con iPhone: l’app Fotocamera di iOS 18 consente di scegliere tra le varie opzioni di questa impostazione in modo più chiaro e rapido.

Un gesto touch and hold, cioè toccando e tenendo premuto sull’icona del flash nella schermata di scatto dell’app Fotocamera di iOS 18, mostra tutte le opzioni disponibili delle impostazioni del flash: Flash automatico, Sì, No.

Per il resto, l’icona del flash funziona ancora allo stesso modo: un singolo tocco consente di attivare o disattivare il flash automatico; mentre toccando il pulsante Controlli fotocamera al centro sopra il riquadro di anteprima dell’inquadratura, possiamo selezionare il flash tra i controlli e accedere, anche da lì, a tutte le sue impostazioni.