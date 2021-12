Trasformazione digitale, investimenti per 2.800 miliardi di dollari nel 2025

La spesa globale per la trasformazione digitale (DX, digital transformation) di business practice, prodotti e organizzazioni potrebbe raggiungere 2.800 miliardi di dollari nel 2025, più del doppio dell’importo stanziato nel 2020.

Il forecast proviene da un aggiornamento di novembre della Worldwide Digital Transformation Spending Guide della società di market intelligence International Data Corporation (IDC).

La spesa per la trasformazione digitale – ha aggiunto IDC – avrà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 16,4% nel periodo di previsione 2021-2025, poiché le organizzazioni perseguono una strategia digitale olistica per persone, processi, tecnologia, dati e governance.

Secondo l’analisi di IDC, le organizzazioni allocano i loro investimenti per la trasformazione digitale in una serie di priorità strategiche che si allineano con ciò che si aspettano di realizzare per un periodo prolungato nel perseguimento della loro digital mission.

Molte di queste priorità si uniscono intorno a obiettivi operativi, tra cui il supporto e l’infrastruttura back office per le funzioni di core business come contabilità e finanza, risorse umane, area legale, sicurezza e rischio, e IT enterprise.

Allo stesso modo, le priorità di innovate, scale, operate si riferiscono a un’ampia area che copre le operazioni su larga scala, tra cui le attività di produzione, costruzione e progettazione.

Tra le funzioni di core business di quest’area ci sono: la gestione della catena di approvvigionamento, l’ingegneria, il design e la ricerca, le operazioni e le manufacturing plant floor operation.

Infine, la customer experience è un’area specifica che copre tutte le funzioni legate al cliente e le relative tecnologie supportate dalla trasformazione digitale. Le funzioni di core business che comprendono quest’area includono il servizio clienti, il marketing e le vendite.

Mentre le priorità di back office support and infrastructure e innovate, scale, operate vedranno un totale di spesa significativamente maggiore nel corso del periodo del forecast, gli investimenti per la customer experience vedranno una crescita più rapida degli investimenti, sempre secondo la previsione di IDC.

I casi d’uso di trasformazione digitale che riceveranno la maggior parte della spesa – ha sottolineato IDC – saranno distribuiti nelle tre priorità strategiche. L’investimento in robotic manufacturing crescerà fino a 120,6 miliardi di dollari nel 2025, seguito da autonomic operations e 360-degree customer and client management, rispettivamente a 90,9 e 74,7 miliardi di dollari.

I casi d’uso di trasformazione digitale con la crescita di spesa più rapida saranno: virtualized student workspace (CAGR 43,8%), mining operations assistance (CAGR 39,1%) augmented design management (CAGR 34,5%).

Degli oltre 300 casi d’uso di digital transformation identificati da IDC, solo cinque avranno CAGR quinquennali inferiori al 10% nel periodo di previsione.

I settori che vedranno la maggiore spesa per la trasformazione digitale nel corso del forecast sono la produzione discreta e di processo, seguita dai servizi professionali e dalla vendita al dettaglio.

Insieme, le due industrie manifatturiere rappresenteranno quasi il 30% di tutta la spesa in digital transformation, per un totale di oltre 816 miliardi di dollari nel 2025.

I settori che registreranno la crescita più rapida della spesa per trasformazione digitale nel periodo 2020-2025 sono l’edilizia (CAGR 21,0%), i servizi di titoli e investimenti (CAGR 19,2%) e il settore bancario (CAGR 19,0%).

IDC prevede che tutti i 19 settori coperti dalla DX Spending Guide registreranno una crescita a due cifre nel corso dei cinque anni di previsione.

Gli Stati Uniti saranno il più grande mercato geografico per la spesa in digital transformation, con circa un terzo del totale mondiale nel periodo di previsione. L’Europa occidentale sarà la seconda regione nella spesa per la trasformazione digitale, seguita da vicino dalla Cina.

La Cina sarà anche la regione con la più forte crescita annuale della spesa in digital transformation, con un CAGR quinquennale del 18,4%. L’America Latina sarà la seconda regione con la crescita più rapida, con un CAGR del 17,5%.