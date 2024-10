Traction: shopping online più coinvolgente con l’AI Sales Assistant

Nuove frontiere per l’e-commerce grazie all’intelligenza artificiale: Traction, Martech company specializzata in Performance Marketing e Marketing Automation, aggiorna la piattaforma proprietaria di CRM AutoCust e lancia l’AI Sales Assistant, il nuovo modulo dedicato all’assistenza nella vendita online.

Il nuovo modulo – sottolinea l’azienda – è il risultato di oltre 6 mesi di studi e ricerche, svolti dalla martech company per rendere l’esperienza di acquisto sempre più personalizzata e coinvolgente. A supporto degli acquirenti online, infatti, arriva ora un assistente virtuale e intelligente in grado di rispondere tempestivamente a ogni tipo di domanda.

Il lancio segue una fase di test di 3 mesi svolta sul sito di un proprio cliente. La sperimentazione ha coinvolto un campione di circa 1.000 utenti registrati, andando a confrontare i risultati in termini di vendite ottenute con la nuova soluzione rispetto a quelle registrate in precedenza.

Ma come funziona l’AI Sales Assistant? Il nuovo modulo sviluppato da Traction si inserisce nel sistema di CRM già utilizzato dall’e-commerce. Qui viene integrato come un assistente AI multicanale in grado di conversare in modo naturale con i clienti. Il sistema apprende dai contenuti del sito e da ogni documento aziendale, come manuali e schede tecniche, preparandosi a rispondere a ogni domanda. Le conversazioni con i clienti arricchiscono i contatti di informazioni utili a servirli al meglio.

Ecco che i limiti dei tradizionali chatbot vengono superati, afferma Traction. Grazie all’uso avanzato dell’intelligenza artificiale e del machine learning, l’AI Sales Assistant conversa con i clienti proprio come farebbe un venditore esperto. Le risposte sono immediate e accurate, sia sui prodotti che sulle condizioni di vendita.

Ma non solo, la nuova soluzione è in grado di supportare i clienti nella scelta di un articolo tra tanti, facendo domande mirate a restringere la ricerca. Se i prodotti sono difficili da comprendere, fa ricorso alla comparazione.

I dati raccolti nella fase di test – evidenzia Traction – esprimono le potenzialità della nuova soluzione. Nell’arco temporale considerato, l’e-commerce integrato con l’AI Sales Assistant ha visto un incremento del 30% del tasso di conversione, ossia della percentuale dei visitatori che hanno portato a termine l’acquisto. Grazie all’assistenza rapida e precisa fornita dall’assistente virtuale e intelligente, più utenti si sono sentiti tanto sicuri da prendere una decisione.

E ancora, Traction ha registrato sullo stesso sito oggetto del test un aumento del 18% del valore medio del carrello. Questo significa che la spesa media per singolo acquisto è cresciuta, per effetto dell’acquisto di un numero maggiore di articoli o di articoli di fascia di prezzo maggiore. Un risultato ottenuto grazie a suggerimenti mirati e raccomandazioni personalizzate.

Parallelamente è diminuito del 20% il tempo di acquisto medio, ovvero la durata media del percorso del cliente. Un dato che esprime in modo chiaro i benefici dell’innovazione sull’utente finale. Il processo decisionale si velocizza, fornendo in tempo utile le informazioni richieste.

Uno strumento progettato per supportare e-commerce con ampi cataloghi di prodotti o con articoli complessi. Nell’AI Sales Assistant si manifesta tuttavia il futuro di ogni e-commerce, secondo la martech company.

“Nel mondo dell’e-commerce di oggi, la personalizzazione e l’efficienza sono le chiavi del successo. Prevediamo – ha spiegato il CEO di Traction Pier Francesco Geraci – che la tecnologia inciderà nelle richieste dei consumatori, abituati a interazioni sempre più fluide e customizzate, con assistenti virtuali e intelligenti capaci di comprendere preferenze, anticipare esigenze e offrire soluzioni in tempo reale. Non c’è dubbio che si tratti di una tecnologia chiave per guadagnare un vantaggio competitivo”.

Molte altre sono le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale all’interno di un e-commerce. Con la nuova soluzione di Traction, l’intera esperienza di acquisto diventa più intuitiva, immediata e personalizzata, aprendo le porte a un nuovo livello di soddisfazione per il consumatore e a nuove opportunità di crescita per i venditori.