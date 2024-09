TP-Link Omada Cloud Essentials: nuova soluzione di cloud management gratuita e semplice

TP-Link ha annunciato oggi il lancio di Omada Cloud Essentials, un sistema gratuito per la gestione in cloud delle reti, pensato per applicazioni in ambito videosorveglianza, per piccole strutture ricettive e grandi abitazioni.

La soluzione business wireless & networking Omada SDN ha sempre offerto differenti sistemi di management delle reti, in modo da adattarsi ad ogni tipologia di applicazione. Da oggi, oltre ai Controller on-premises, Hardware e Software, e al Controller Full-Cloud Standard (con licenze) è disponibile una nuova soluzione full-cloud completamente FREE: Omada Cloud Essentials

Questa nuova versione del Controller Full-Cloud Omada non prevede costi di licenza e mette a disposizione funzionalità di base per la gestione e il monitoraggio centralizzati delle reti – dagli Access Point, agli Switch, fino ai Gateway Omada – ideali per applicazioni in ambito videosorveglianza e per piccole imprese che non necessitano di un’elevata complessità di gestione e configurazione.

Da TP-Link due Demo Kit promozionali e un training online gratuito per il lancio della soluzione

Al fine di permettere a tutti i partner di testare con mano le funzionalità integrate nella piattaforma gratuita di management e comprenderne pienamente tutti i vantaggi, TP-Link ha organizzato 2 iniziative di lancio. Gli installatori potranno infatti acquistare ad un prezzo promozionale dedicato 2 differenti Demo Kit “Omada Cloud Essentials” che includono 2 access point e 1 switch della gamma Omada, permettendo quindi di provare tutte le configurazioni rese disponibili dal nuovo sistema di management. La promozione è attiva su tutti i partner ufficiali della distribuzione di TP-Link e può essere richiesto contattando il proprio commerciale di riferimento o attraverso il form presente sul sito TP-Link.

Caratteristiche chiave e vantaggi di Omada Cloud Essentials

Cloud gratuito a vita: gestione del network senza costi aggiuntivi

Gestione Centralizzata in Cloud: configura e monitora da remoto le tue reti senza nessun controller hardware o software, sfruttando l’app Omada o l’interfaccia web ovunque e in qualsiasi momento

User-Friendly: facilità di configurazione, utilizzo e manutenzione, per ridurre la complessità di gestione delle reti

Zero-Touch Deployment: semplifica al massimo l’installazione dei device

Massima scalabilità: gestione cloud di un numero illimitato di dispositivi e aggiornamento semplice dell’infrastruttura di rete

Autenticazione tramite portale: garantisci un accesso sicuro alla rete a tutti gli utenti

Supporto rapido: garantisci un servizio di supporto tecnico veloce ed efficace.

Configurazione e utilizzo semplificati

Omada Cloud Essentials offre lo Zero-Touch Provisioning, consentendo una configurazione semplice e immediata dei dispositivi di rete. Grazie a questa funzionalità i prodotti possono essere adottati dal controller semplicemente scansionando il numero di serie o inserendo il codice numerico presente sulla confezione, dopodichè il pannello “operazioni rapide” presente in homepage fornirà un accesso immediato alle funzioni essenziali di configurazione, come le impostazioni WLAN, Extend Mode e VPN. La gestione delle porte degli switch permette di riavviare da remoto le telecamere di videosorveglianza e visualizzare comodamente lo stato di tutte le porte da un’unica schermata. La funzione di topologia intelligente permette una visualizzazione grafica immediata dello schema di rete, aiutando gli amministratori IT a identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi di connessione.

Inoltre, Omada Cloud Essentials garantisce un accesso Wi-Fi sicuro attraverso diverse opzioni di autenticazione, tra cui password semplice, voucher e autorizzazione tramite form. Consente anche la creazione di reti ospiti separate per i visitatori in case o luoghi di lavoro, senza compromettere la sicurezza della rete principale.

Monitoraggio della rete e troubleshooting semplificati

Omada Cloud Essentials semplifica la gestione della rete grazie a funzionalità avanzate per il monitoraggio e il troubleshooting. Il controller infatti invia alert e notifiche in caso vengano rilevati eventi anomali, consentendo un intervento tecnico rapido e garantendo operazioni aziendali fluide e senza interruzioni di sevizio. Gli amministratori possono anche accedere ai registri di rete per analizzare le prestazioni e diagnosticare i guasti. Per la gestione in mobilità, l’app Omada include strumenti di rete integrati per scansionare le reti Wi-Fi vicine, rilevare interferenze, misurare la velocità di Internet e controllare lo stato di connessione di qualsiasi nodo direttamente dallo smartphone, fornendo una diagnostica di rete completa a portata di mano.

Cloud management gratuito anche per la gamma VIGI

L’attenzione del brand per garantire ai propri partner una gestione migliore e semplificata delle infrastrutture professionali non si limita alla soluzione Omada, ma si estende ai dispositivi di videosorveglianza professionale VIGI.

Infatti, anche in questo caso TP-Link ha rilasciato VIGI Cloud VMS, una piattaforma di gestione basata su cloud completamente gratuita. Questo sistema consente una gestione centralizzata e remota dei dispositivi VIGI, offrendo funzionalità essenziali come il monitoraggio video, la gestione degli eventi e la manutenzione dei dispositivi. Tra le caratteristiche avanzate disponibili è interessante evidenziare il map monitoring, lo strumento di progettazione dell’infrastruttura e il controllo dei permessi multi-utente. È una soluzione particolarmente adatta per scenari multi-sito, come catene retail e uffici distribuiti, e migliora significativamente l’efficienza dei servizi di video management.

i principali vantaggi di VIGI Cloud VMS

Gratuito e senza vincoli: espandi i siti e aggiungi dispositivi senza limitazioni. Non è necessaria un’implementazione front-end locale, VPN e i costi di manutenzione IT sono ridotti.

espandi i siti e aggiungi dispositivi senza limitazioni. Non è necessaria un’implementazione front-end locale, VPN e i costi di manutenzione IT sono ridotti. Gestione Multi-Utente: assegna autorizzazioni differenziate per Admin, Viewer o Live Only, semplificando l’operatività e riducendo i costi di manutenzione.

assegna autorizzazioni differenziate per Admin, Viewer o Live Only, semplificando l’operatività e riducendo i costi di manutenzione. Progettazione rapida e semplice: utilizza VIGI Designer Tool per simulare e progettare rapidamente soluzioni di videosorveglianza, visualizzando copertura, filtri intelligenti e simulazioni 2D/3D.

utilizza VIGI Designer per simulare e progettare rapidamente soluzioni di videosorveglianza, visualizzando copertura, filtri intelligenti e simulazioni 2D/3D. Mappa di monitoraggio in tempo reale: visualizza la copertura di monitoraggio direttamente su una planimetria e accedi facilmente alle telecamere per visualizzazione live e video correlati.

visualizza la copertura di monitoraggio direttamente su una planimetria e accedi facilmente alle telecamere per visualizzazione live e video correlati. Gestione tramite App: Controlla tutti i dispositivi VIGI, visualizza monitoraggi e ricevi avvisi in tempo reale tramite l’app mobile, il portale web o il client PC.

Controlla tutti i dispositivi VIGI, visualizza monitoraggi e ricevi avvisi in tempo reale tramite l’app mobile, il portale web o il client PC. Distribuzione e manutenzione facili: Configura il sistema in 6 minuti, con rilevamento automatico dei dispositivi e manutenzione remota senza necessità di intervento tecnico in loco.

Configura il sistema in 6 minuti, con rilevamento automatico dei dispositivi e manutenzione remota senza necessità di intervento tecnico in loco. Affidabilità AWS: Ospitato su server AWS e gestito 24 ore su 24, VIGI Cloud VMS garantisce alta disponibilità e sicurezza.

Queste funzionalità migliorano l’efficienza della generazione delle proposte, migliorando significativamente la velocità di consegna dei progetti.