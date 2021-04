TP-Link annuncia novità per la piattaforma Omada SDN

Tp-Link ha annunciato una serie di novità per la sua piattaforma Omada SDN, soluzione business composta da Access Point professionali sia Wi-Fi 5 che Wi-Fi 6, Switch (JetStream by Omada) e Gateway (SafeStream by Omada), che consente la gestione centralizzata dell’intera rete da un’unica piattaforma grazie a Controller Full-Cloud o Hybrid-Cloud.

La società ha svelato il rilascio di numerose e rilevanti funzioni nella piattaforma Controller, che vanno ad integrarsi a quelle già esistenti e che la rendono una soluzione ancora più flessibile e pensata per adattarsi alle esigenze degli scenari più diversi, dall’Hospitality, alla sanità, alla scuola e altro ancora.

Le innovazioni di Tp-Link per Omada SDN

Una delle principali novità introdotte riguarda la compatibilità con il protocollo IPv6, che consente ai dispositivi di utilizzare un numero di indirizzi IP univoci molto più grande rispetto a quello dello standard precedente IPv4.

A questa si aggiunge il pannello Insight che è stato arricchito di diverse sezioni – Switch Status, Router Table, Dynamic DNS, VPN Status e Port Forwarding Status – per una completa e rapida lettura di tutte le informazioni di rete.

Inoltre, su ogni sito ora è possibile creare più Captive Portal, con differenti metodi di autenticazione, come per esempio Facebook Login, Voucher e SMS. Sul profilo Radius invece si può configurare l’assegnazione dinamica delle VLAN (Dynamic VLAN Assignement), così da consentire agli utenti di ottenere reti VLAN personalizzate in base al profilo e di creare template per le impostazioni di Rate Limiti per SSID e Client.

Infine, è stata introdotta la possibilità di configurare l’ora legale, sia nelle impostazioni del controller che per i differenti siti nei quali sono state realizzate le infrastrutture di rete, in modo da programmare al meglio le operazioni di aggiornamento dei dispositivi installati.

La nuova versione di Omada SDN è disponibile tramite aggiornamento del Controller (Software o Hardware) disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.