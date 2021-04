Toshiba verso CVC Capital Partners per 20 miliardi di dollari

Toshiba ha confermato di aver ricevuto un’offerta di acquisto da CVC Capital Partners , ponendo le basi per la più grande acquisizione guidata da private equity degli ultimi anni, per una transazione dal valore potenziale di 20 miliardi di dollari.

La società giapponese ha affermato che sta ottenendo maggiori informazioni, mentre valuta la proposta.

Il suo consiglio ha in programma di incontrarsi oggi stesso per discutere il potenziale accordo, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Come immediata conseguenza della trattativa, le azioni di Toshiba sono aumentate al massimo dal 2017 a un massimo di quattro anni a Tokyo, portando il guadagno del 2021 al 57% e il valore di mercato a circa 19 miliardi di dollari.

Il valore commerciale dell’operazione equivale a un premio del 30% dell’attuale capitalizzazione di mercato di Toshiba, e ha l’obiettivo della rimozione del titolo dal listino di Borsa, per velocizzare il processo decisionale delle varie divisioni che compongono il colosso nipponico.

L’offerta arriva mentre Toshiba deve affrontare una serie di scandali, tra cui una multa record per contabilità errata, miliardi di dollari di svalutazioni e il fallimento del business nucleare negli Stati Uniti.

La società ha ingaggiato l’amministratore delegato Nobuaki Kurumatani, un ex dirigente senior di CVC, per ripristinare la fiducia degli investitori.

Secondo gli analisti di Bloomberg, l’attività nucleare di Toshiba potrebbe rendere difficile l’approvazione del governo per la sua offerta di acquisizione da parte di partner di capitale di CVC e altri. Tuttavia, l’accordo potrebbe gettare ulteriore luce oltre il nucleare e sul core business in crescita relativo alla sicurezza nazionale, come i dispositivi di alimentazione e la distribuzione di chiavi quantistiche, con quest’ultima che ha il potenziale per aumentare i profitti del 10% entro il 2030, nel nostro scenario.