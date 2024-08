Toshiba S300 Pro, l’HDD di nuova generazione per sistemi di videosorveglianza su larga scala

Toshiba Electronics Europe GmbH (Toshiba) annuncia gli hard disk di sorveglianza (HDD) S300 Pro di nuova generazione, che rispondono alle più recenti esigenze del mercato dello storage nel settore della sorveglianza. Con capacità fino a 10 TB e dimensioni del buffer raddoppiate, gli HDD aggiornati con tecnologia di registrazione magnetica convenzionale (CMR) consentono ad addetti ai sistemi di sorveglianza, fornitori di impianti e utenti finali di registrare, archiviare e analizzare i flussi video provenienti da un massimo di 64 telecamere ad alta definizione (HD).

Gli HDD di sorveglianza S300 Pro da 3,5 pollici ad alta scalabilità, con capacità di 4TB, 6TB, 8TB e 10TB, supportano fino a 24 alloggiamenti e sono quindi ideali per i sistemi di registrazione video su larga scala, garantendo un funzionamento affidabile anche negli ambienti più difficili. Inoltre, rispetto alla generazione precedente, il nuovo S300 Pro offre una velocità di trasferimento massima sostenuta di 268MiB/s e raddoppia la dimensione del buffer della cache a 512MiB. Gli HDD S300 Pro riducono inoltre il consumo energetico, migliorando il Total Cost of Ownership (TCO), afferma Toshiba.

Con un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un carico di lavoro annuale potenziato di 300 TB e un Mean Time To Failure (MTTF) fino a 1,2 milioni di ore, S300 Pro è progettato per gestire le crescenti esigenze di analisi video dei filmati di sorveglianza mission-critical. L’estensione del periodo di garanzia dell’S300 Pro di nuova generazione, da 3 a 5 anni, dimostra l’elevata durata e qualità ingegneristica degli HDD Toshiba, sottolinea il produttore.

“Appositamente ottimizzato per le operazioni di videosorveglianza su larga scala, dove l’analisi video avanzata, il riconoscimento dei volti e l’editing sono caratteristiche fondamentali, S300 Pro di nuova generazione di Toshiba offre prestazioni elevate, durata e affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, afferma Larry Martinez-Palomo, vicepresidente e responsabile della divisione Storage Products di Toshiba. “Gli HDD di sorveglianza S300 Pro di nuova generazione dimostrano l’impegno di Toshiba a collaborare costantemente con i produttori di sistemi di videosorveglianza leader del settore, consentendo ai nostri partner e clienti di beneficiare della nostra gamma di HDD di sorveglianza di alta qualità”.

Gli HDD di sorveglianza S300 Pro di nuova generazione saranno disponibili nel quarto trimestre del 2024.

Per maggiori informazioni sugli HDD di sorveglianza Toshiba S300 Pro di nuova generazione, è possibile visitare il sito del produttore.