Tornano i Digital Design Days, tutto sul design digitale

Tornano dal 22 al 24 ottobre i Digital Design Days, con moltissimi suggerimenti e risposte offerte dai guru del settore mondiale del design digitale. Un evento realizzato con l’obiettivo di affrontare le sfide quotidiane e cogliere le migliori opportunità per il domani.

Si tratta di un’edizione “restart” che rimette al centro la professione del designer digitale e ne crea un’occasione importante di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del proprio futuro.

Nel panel dei 40 speaker ci sono uomini e donne nella misura del 50%, da 21 paesi di provenienza. Da giovedì 22 a sabato 24, in orario continuato dalle 10.30 alle 20.30, i 40 speaker collegati con 11 fusi orari differenti animeranno il palcoscenico virtuale dei DDD con le loro esperienze e case history reali, condividendo la loro creatività, genialità e intuizione.Basta leggere l’elenco per essere più che impazienti:

Eric Snowden, Senior Design Director di Adobe;

Sanja Ristic, Immersive Digital Experiences Animalize;

Marzia Battaglia – Carla Pinna, Lead Designers, Assist Digital;

Margot Gabel, Lead Designer presso Build in Amsterdam;

Dot Lung, Mother of Social Media Dragons;

Michelle Morrison, Design Operations di Dropbox;

Cristina Baccelli, Head of creative shop, Facebook;

Fabio Sergio, Design Director, Fjord;

Filipe Carvalho, Motion designer & Director, Foreign Affairs;

Mattia Carretti, Founder & Creative Director, Fuse*;

Rachel Donnat, UCD teacher & coordinator, Gobelins école de l’image;

Kris Woyzbun, Senior Design Leader, Google;

David Ronhel, Founder & Creative Director, HKI Paris;

Gianluca Brugnoli, Chief Design Officer, Huawei Milan Aesthetic Research Center;

Bursa Demirci, Lead Product Designer, Instagram;

Maxwell Reed, Co-Founders & Creative Director, Kingdom of Something;

Melinda Livsey, Brand strategist & Educator, Marks & Maker / the Futur;

Cindy Chastain, SVP, Global Customer Experience & Design di Mastercard;

Michael Wong, Co-Founder Mizko, Raw.Studio;

Catherine Turp, Creative Director, Moment Factory;

JB Grasset, CEO, Monochrome;

Ferdi & Eylul Alici, Founders & Creative Director di Ouchhh;

James White, Design Director, Roll Studio;

Joel Krieger, Chief Creative Officer di Second Story;

Polina Zakh, VP & Creative Lead, Sila Sveta;

Amanda Lasnik, Senior UX Writer & Strategist, Spotify;

Anrik Bregman, Founder & Head of Immersive AR/VR/MR, Studio Anrk;

Davide Bianca, Head of Entertainment, Unit9;

Nishita Tamuly, Researcher & Strategist, Your Majesty;

Mara Sandoval, Head of Design and Interaction di World Economic Forum;

Presente anche un Product Designer di Netflix.

Gli speech sono focalizzati alla condivisione dei progetti, dalla strategia al processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali. Questo particolare format rende i Digital Design Days l’unico evento realmente formativo del settore a livello globale.

Sempre affollatissime nelle edizioni in presenza, anche l’edizione digitale accontenta chi vuole approfondire i temi più caldi del momento e migliorare le proprie competenze ancor più in profondità con le Masterclass. Ne sono state organizzate 6 – per ora – suddivise nei tre giorni:

Instagram story sales – Dot Lung

L’arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle Instagram Stories. Dedicato all’imprenditore creativo e chiunque interessato al personal branding, dove le vendite sono al servizio del cliente ideale. Più si serve, più si vende.

From idea to product market fit – Erez Naveh – Facebook

Impara a conoscere il ruolo di Product Manager, come impostare esperimenti sui prodotti digitali che convalideranno un’idea e raggiungeranno un ottimo posizionamento nel mercato del tuo prodotto digitale.

Sound design for moving things – Marcelo Baldin – Combustion

Il punto di vista di un designer nei confronti dell’audio. Come migliorare la simbiosi tra immagini in movimento e suoni.

Mastering digital PR – Patrick Abbattista – Design Wanted

La Masterclass introduce i designer al mondo delle PR digitali, condividendo i fondamenti della gestione e promozione del proprio nome / marchio nel mondo digitale.

Generating business from your talent – Richard Moore – Linkedin

In questo workshop il coach Richard Moore mostra come sfruttare la piattaforma di LinkedIn per ottenere due risultati essenziali: visibilità sul giusto target e conversione dell’attenzione in opportunità significative per il tuo Business.

Complex Systems for Design – Yohan Founs – Adobe

A che punto siamo nello sviluppo dei sistemi di progettazione? Quali sono le nuove sfide inaspettate? Yohan, Interaction Designer di Adobe, aiuta a vedere più chiaramente nel grande mondo dei sistemi di progettazione e cerca di vedere gli impatti reali sul design digitale.

Questa condivisione di esperienze professionali è una occasione formativa unica, concreta, finalizzata a elevare le abilità e le competenze dei partecipanti a ogni livello realizzata solo dai Digital Design Days e ormairiconosciuta in tutto il mondo.

L’evento è programmato su due stage differenti, Talk e Masterclass, pertanto sarà possibile visionarlo live scegliendo i contenuti di cui usufruire sul momento. Tutti i contenuti vengono registrati per poter rivedere successivamente le sessioni non visionate o quelle che si vogliono approfondire.

La piattaforma per il live streaming è stata progettata esclusivamente per il Digital Design Days da Six Socks Studio – Creative Digital Agency per offrire ai partecipanti la migliore esperienza audio-video nonché la sicura e veloce autenticazione.

La riprogettazione della piattaforma e la solida struttura tecnica non sono le uniche novità tecnologiche di questa settima edizione: è già disponibile la App SAY HELLO, indispensabile poiché permette di entrare in contatto con i partecipanti, i partner e gli speaker dei Digital Design Days. SAY HELLO, sviluppata da A-LL Tech è l’unica App che permette di far parte attivamente della comunità digitale globale.

Nel contesto “RE-START” anche il marchio istituzionale trova la sua affermazione in un completo rebranding che vuole essere espressione della ripartenza.

Il sito www.ddd.it è riferimento per ogni informazione: programma, relatori, iscrizione alla newsletter, acquisto dei Pass dell’evento.