Tim e Google Cloud, partnership strategica per il cloud in Italia

Tim e Google Cloud hanno reso noto di aver raggiunto un accordo che darà il via a una collaborazione tecnologica congiunta, a seguito del protocollo d’intesa firmato a novembre 2019 tra le due società.

Tim e Google Cloud hanno concordato di lavorare insieme alla creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l’offerta di servizi tecnologici di Tim.

Tim punta a un’accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici, con l’obbiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi e 0,4 miliardi di euro di EBITDA entro il 2024.

In base ai nuovi accordi, le due società implementeranno iniziative congiunte di go-to-market per supportare le aziende italiane, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, a sfruttare più rapidamente i vantaggi delle tecnologie cloud. La Pubblica Amministrazione e i servizi governativi potranno affidarsi a Tim come fornitore di infrastrutture e servizi cloud in grado di offrire controllo locale sui dati e il supporto di Tim come partner privilegiato anche per tutti i servizi professionali.

Al fine di accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti, gli ingegneri di Tim e Google Cloud lavoreranno a stretto contatto per creare soluzioni altamente innovative per il mercato italiano. Questa stretta collaborazione porterà alle aziende italiane le più recenti innovazioni per la trasformazione digitale e altre tecnologie emergenti, aiutandole a diventare digitali in senso pieno.

Sono confermati gli investimenti previsti da Tim per l’innovazione e la realizzazione di nuovi

Data Center, nonché lo sviluppo di nuove competenze in ambito cloud anche tramite assunzioni e un esteso piano di formazione che coinvolgerà 6.000 persone nelle aree commerciale, prevendita e tecnica.

E a conferma dell’impegno in Italia, Google Cloud parteciperà con TIM all’apertura di nuove regioni Cloud. Queste regioni, consentiranno ai clienti di Google Cloud e TIM che operano in Italia di beneficiare di servizi e dati in cloud con bassa latenza e alte prestazioni.