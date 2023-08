Thoma Bravo compra ForgeRock: investimento da 2,3 miliardi di dollari

Thoma Bravo e ForgeRock hanno annunciato il completamento dell’acquisizione di ForgeRock da parte di Thoma Bravo in una transazione interamente in contanti del valore di circa 2,3 miliardi di dollari.

L’accordo di acquisizione era stato precedentemente annunciato l’11 ottobre 2022 e approvato dagli azionisti di ForgeRock in occasione dell’assemblea speciale degli azionisti di ForgeRock tenutasi il 12 gennaio 2023.

Al completamento dell’acquisizione, gli azionisti di ForgeRock avranno diritto a ricevere 23,25 dollari in contanti per ogni azione ordinaria di classe A e di classe B di ForgeRock posseduta. Le azioni ordinarie di classe A di ForgeRock non saranno più negoziate e saranno cancellate dalla Borsa di New York.

Thoma Bravo ha inoltre annunciato di aver unito ForgeRock alla sua società di portfolio Ping Identity. L’azienda combinata è in grado di servire meglio i clienti nel mercato dinamico e in rapida crescita della gestione dell’identità e degli accessi, fornendo prodotti e servizi migliori, un supporto geografico più ampio e una maggiore innovazione. L’azienda combinata cercherà di accelerare la fornitura di esperienze di sicurezza dell’identità per i clienti, i dipendenti e i partner delle aziende di tutto il mondo.

Chi è ForgeRock, la società acquisita da Thoma Bravo

ForgeRock aiuta le persone ad accedere in modo semplice e sicuro al mondo connesso. La ForgeRock Identity Platform offre soluzioni per i clienti, i dipendenti e i dispositivi connessi, con oltre 1.300 organizzazioni che utilizzano la piattaforma completa di ForgeRock per gestire e proteggere le identità con l’orchestrazione delle identità, i controlli di accesso dinamici, la governance e le API in qualsiasi ambiente cloud o ibrido.