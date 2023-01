Things: i comandi rapidi aumentano la produttività su Mac, iPhone e iPad

Things, la popolare app di produttività per Mac, iPhone e iPad che aiuta a gestire i progetti e pianificare la giornata, ha introdotto un aggiornamento ideato per potenziare notevolmente l’integrazione con la funzionalità Comandi Rapidi (Shortcuts) di Apple.

Il team della società sviluppatrice, Cultured Code, ha preparato una galleria di Shortcut con alcuni comandi rapidi da provare subito, e gli utenti possono anche realizzarne di propri.

Questa nuova funzione richiede Things 3.17 e macOS 13 Ventura, iPadOS 16 o iOS 16.

Uno “shortcut”, un comando rapido, è un modo veloce per eseguire una sequenza di azioni nelle app con un solo tocco: è possibile crearli e gestirli nell’app Comandi Rapidi su Mac, iPad e iPhone.

L’ultimo aggiornamento dell’app – sottolinea Cultured Code – aumenta notevolmente il numero di azioni che Things può eseguire e il team ha pre-confezionato anche alcuni comandi rapidi già pronti all’uso, in modo che l’utente possa subito provare in pratica cosa è possibile fare con questa funzionalità.

Nella galleria di Apple Shortcuts di Things, come azioni nuove ce ne sono diverse utili, ad esempio per duplicare un progetto template, salvare le coordinate di una location, creare nuovi to-do o reminder, ottenere informazioni, eseguire ricerche in Things, integrare azioni con il Calendario e altro ancora.

Inoltre, gli utenti che hanno una maggiore dimestichezza tecnica possono anche costruire i propri comandi rapidi.

Ci sono nove azioni completamente nuove che consentono di creare progetti completi con intestazioni e impegni, di interrogare il database, di modificare gli elementi, di duplicarli e molto altro ancora. Per chi ama l’automazione, assicura il team, si tratta di un aggiornamento molto interessante.

Il modo migliore per iniziare a usare i Comandi Rapidi con Things è scaricare alcuni shortcut dalla galleria di Cultured Code e modificarli in base alle proprie esigenze. Inoltre, per un approfondimento sul funzionamento di questa funzionalità, il team ha pubblicato la documentazione tecnica.