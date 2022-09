TheFork Pay, al ristorante si paga comodamente a tavola con il codice QR

Dopo il lancio di TheFork Pay nel 2020, la soluzione di pagamento contactless in-app utilizzata da oltre 25.000 ristoranti in Francia, Italia e Spagna, TheFork annuncia un ulteriore passo avanti nel settore della digitalizzazione dei pagamenti introducendo la possibilità di pagare attraverso il codice QR direttamente a tavola.

“TheFork è sempre al fianco di utenti e ristoratori e per questo è in grado di prevedere le esigenze del settore e investire di conseguenza per innovare. Secondo l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, i pagamenti da smartphone o da dispositivi indossabili, hanno superato la frontiera dei 7 miliardi di euro nel 2021, raddoppiando il loro valore rispetto al 2020 (+106%).

Questa nuova funzionalità consentirà ai ristoranti di essere competitivi sul mercato e rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori“, ha spiegato Damien Rodière, Country Manager Italia di TheFork.

Questa nuova funzionalità di TheFork Pay secondo l’azienda erogatrice del servizio è il primo sistema di pagamento al mondo basato su codice QR completamente gratuito per ristoranti, poiché non prevede commissioni per la transazione a differenza dei pagamenti con carta di credito.

A fronte di un momento in cui le imprese si trovano ad affrontare spese sempre più elevate per utenze e materie prime, TheFork afferma di volerle affiancarle offrendo loro soluzioni efficaci per restare competitive senza il fardello di ulteriori costi.

Secondo uno studio condotto da YouGov per TheFork, quasi la metà degli italiani (46%) ritiene che attesa e pagamento del conto siano i momenti più frustranti dell’esperienza al ristorante. Infatti il 72% si dichiara probabilmente o certamente propenso a utilizzare questa modalità di pagamento e oltre il 50% (54%) sono più inclini a ordinare un caffè o un dolce se il momento del pagamento si accorcia.

Grazie a questa nuova funzionalità il cliente può pagare il conto in pochi semplici passaggi direttamente dal proprio tavolo.

Il primo step è inquadrare il codice QR con il cellulare. Una volta scansionato ci sono due possibilità: se si è già utenti di TheFork si viene reindirizzati sull’app, altrimenti si arriva su una pagina web dedicata. Perché per utilizzare questo strumento di pagamento non è necessario essere già utenti di TheFork né aver effettuato la prenotazione tramite l’app.

A questo punto, che si atterri sull’app di TheFork o sulla pagina web, si può inserire l’importo del conto e infine pagare online.

L’uso del codice QR è vantaggioso anche per i ristoratori perché fa risparmiare tempo e di conseguenza denaro. Infatti è unicamente necessario portare il conto al tavolo, perché la parte del pagamento viene processata in autonomia dai clienti al tavolo.

I ristoratori ricevono poi una mail di conferma e riepilogo di ogni transazione che consente loro di verificare il pagamento direttamente dal TheFork Manager, il sistema gestionale di TheFork, e il denaro viene inviato direttamente sul conto bancario da loro indicato da 24 a 48 ore dopo.

