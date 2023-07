Thales acquisisce Imperva da Thoma Bravo: operazione da 3,6 miliardi di dollari

Thales annuncia l’acquisizione della società di cybersicurezza statunitense Imperva dal private equity Thoma Bravo. L’accordo si basa su un enterprise value di Imperva di 3,6 miliardi di dollari; l’acquisizione porterà la divisione cybersecurity di Thales a generare 2,4 miliardi di revenue all’anno, e la chiusura dell’affare è prevista per l’inizio del 2024.

Patrice Caine, presidente e amministratore delegato di Thales, spiega che “l’acquisizione di Imperva segna un’importante pietra miliare nella strategia di cybersecurity di Thales. Stiamo cogliendo un’opportunità unica per accelerare le nostre capacità di cybersecurity e stiamo facendo un passo importante verso la nostra ambizione di costruire un player integrato di cybersecurity di livello mondiale, che fornisca un portafoglio completo di prodotti e servizi“, aggiungendo, “non vediamo l’ora di accogliere Imperva in Thales per migliorare ulteriormente le nostre soluzioni di cybersecurity e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide più importanti in materia di sicurezza digitale“.

Thales punta su Imperva, un player significativo nella sicurezza delle applicazioni e dei dati

Con oltre mezzo miliardo di dollari di fatturato nel 2022, base e oltre 1.400 dipendenti, Imperva è un leader della sicurezza informatica che protegge applicazioni, API e dati critici ovunque su larga scala. Con un approccio integrato che combina edge, sicurezza delle applicazioni e sicurezza dei dati, Imperva protegge le aziende in tutte le fasi del loro percorso digitale.

Con sede a San Mateo, in California, l’azienda ha una forte presenza nelle Americhe, Asia Pacifico ed Europa-Medio Oriente e Africa e monitora le minacce in 180 paesi. Imperva è un player pluripremiato e altamente riconosciuto in entrambi i suoi segmenti di core business. Il suo portafoglio completo combina competenze e prodotti unici nei mercati in rapida crescita delle applicazioni e della sicurezza dei dati: