Shutterstock pronta a comprare Envato per 245 milioni di dollari

Shutterstock ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Envato Pty Ltd., una delle principali aziende nel settore degli asset digitali creativi e dei template, per 245 milioni di dollari.

Il prodotto di punta di Envato, Elements, è una subscription creativa che offre download illimitati di un vasto assortimento di asset e template, posizionandosi come un intelligente compagno creativo per aiutare i creativi a lasciare il loro segno a livello globale.

Fondata nel 2006 e con sede in Australia, oltre a presenze in Messico e Nuova Zelanda, Envato ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di acquistare e vendere asset creativi, utilizzare template di design innovativi e apprendere competenze creative. Grazie a una vasta gamma di tipi di asset, una profonda biblioteca, una proposta di valore convincente e una qualità artistica di alto livello, Envato aiuta i creativi a completare i progetti più rapidamente e efficacemente.

Paul Hennessy, CEO di Shutterstock, ha espresso grande entusiasmo per la transazione: “Siamo entusiasti di accogliere il team di Envato in Shutterstock. Envato è perfettamente posizionata per soddisfare la crescente necessità dei clienti di una subscription illimitata multi-asset, con un focus particolare su video, audio, grafica, font e template. Questa acquisizione estenderà il nostro raggio d’azione verso pubblici in più rapida crescita e verso nuovi tipi di contenuti, aiutandoci a realizzare la nostra missione di connettere i clienti con i contenuti di cui hanno bisogno, ovunque si trovino, per creare, costruire e condividere la loro prossima grande idea.”

Hichame Assi, CEO di Envato, ha aggiunto: “Dai nostri umili inizi in un garage a Sydney, Envato ha generato oltre 1,3 miliardi di dollari di entrate per la nostra comunità di autori e ha raggiunto 650.000 abbonati. Sono immensamente orgoglioso del team per aver raggiunto questa scala globale come impresa indipendente. Mentre entriamo in questo nuovo capitolo, restiamo concentrati sull’empowerment della comunità creativa per prosperare, eccitati di raggiungere questo obiettivo condiviso con Shutterstock.”

L’ex CEO e cofondatore di Envato, Collis Ta’eed, ha espresso la sua gratitudine verso la comunità per il ruolo svolto, grande o piccolo, nella loro storia collettiva.

Punti salienti dell’operazione Shutterstock – Envato