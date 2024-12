Terremoto per Intel: si ritira il CEO Pat Gelsinger. Interim a David Zinsner e Michelle Johnston Holthaus

Intel ha annunciato oggi che il CEO Pat Gelsinger si è ritirato dall’azienda dopo oltre 40 anni di onorata carriera e si è dimesso dal consiglio di amministrazione, a partire dal 1° dicembre 2024.

Intel ha nominato due dirigenti di alto livello, David Zinsner e Michelle (MJ) Johnston Holthaus, come co-responsabili esecutivi ad interim mentre il consiglio di amministrazione conduce la ricerca di un nuovo CEO. Zinsner è vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, mentre Holthaus è stata nominata nella nuova posizione di CEO di Intel Products, un gruppo che comprende il Client Computing Group (CCG), il Data Center and AI Group (DCAI) e il Network and Edge Group (NEX) dell’azienda. Frank Yeary, presidente indipendente del consiglio di amministrazione di Intel, diventerà presidente esecutivo ad interim durante il periodo di transizione. La struttura dirigenziale di Intel Foundry rimane invariata.

Il consiglio di amministrazione ha formato un comitato di ricerca e lavorerà diligentemente e rapidamente per trovare un successore permanente di Gelsinger.

Yeary ha dichiarato: “A nome del consiglio di amministrazione, desidero ringraziare Pat per i suoi molti anni di servizio e dedizione a Intel nel corso di una lunga carriera di leadership tecnologica. Pat ha trascorso i suoi anni formativi in Intel, per poi tornare in un momento critico per l’azienda nel 2021. In qualità di leader, Pat ha contribuito a lanciare e rivitalizzare la produzione di processo investendo nella produzione di semiconduttori all’avanguardia e lavorando instancabilmente per guidare l’innovazione in tutta l’azienda”.

Yeary ha continuato: “Sebbene abbiamo compiuto progressi significativi nel recuperare la competitività della produzione e nel costruire le capacità per essere una fonderia di livello mondiale, sappiamo che abbiamo ancora molto lavoro da fare all’interno dell’azienda e siamo impegnati a ripristinare la fiducia degli investitori. Come consiglio di amministrazione, sappiamo innanzitutto che dobbiamo mettere il nostro gruppo di prodotti al centro di tutto ciò che facciamo. I nostri clienti ci chiedono questo, e noi lo faremo per loro”.

Con l’elevazione permanente di MJ a CEO di Intel Products e il suo ruolo di co-CEO ad interim di Intel, ci assicuriamo che il gruppo prodotti abbia le risorse necessarie per soddisfare i nostri clienti. In definitiva, il ritorno alla leadership di processo è fondamentale per la leadership di prodotto, e noi resteremo concentrati su questa missione, promuovendo al contempo una maggiore efficienza e una migliore redditività”.

Yeary ha concluso: “Con la guida di Dave e MJ, continueremo ad agire con urgenza sulle nostre priorità: semplificare e rafforzare il nostro portafoglio prodotti e far progredire le nostre capacità produttive e di fonderia, ottimizzando al contempo le spese operative e il capitale. Stiamo lavorando per creare una Intel più snella, semplice e agile”.

Gelsinger ha dichiarato: “Guidare Intel è stato l’onore della mia vita: questo gruppo di persone è tra i migliori e i più brillanti del settore e sono onorato di poter chiamare ogni singolo collega. La giornata di oggi è ovviamente dolceamara, perché questa azienda è stata la mia vita per la maggior parte della mia carriera lavorativa. Posso guardare indietro con orgoglio a tutto ciò che abbiamo realizzato insieme. È stato un anno impegnativo per tutti noi, in cui abbiamo preso decisioni difficili ma necessarie per posizionare Intel in base alle attuali dinamiche di mercato. Sarò sempre grato ai molti colleghi di tutto il mondo con cui ho lavorato come parte della famiglia Intel”.

Nel corso della sua permanenza in Intel, in diversi ruoli, Gelsinger ha promosso innovazioni significative e ha fatto progredire non solo l’azienda, ma anche il più ampio settore tecnologico globale. Leader molto rispettato e tecnologo esperto, ha svolto un ruolo fondamentale nel concentrarsi sull’innovazione e nel creare un senso di urgenza in tutta l’organizzazione. Gelsinger ha iniziato la sua carriera nel 1979 in Intel, crescendo nell’azienda fino a diventarne il primo Chief Technology Officer.

Zinsner e Holthaus hanno dichiarato: “Siamo grati per l’impegno di Pat in Intel in questi anni e per la sua leadership. Raddoppieremo il nostro impegno per i prodotti Intel e per soddisfare le esigenze dei clienti. Con i progressi della nostra leadership di prodotto e di processo, ci concentreremo sul ritorno degli investimenti nella fonderia”.

Zinsner vanta oltre 25 anni di esperienza finanziaria e operativa nel settore dei semiconduttori, della produzione e dell’industria tecnologica. È entrato in Intel nel gennaio 2022 da Micron Technology Inc. dove era vicepresidente esecutivo e CFO. All’inizio della sua carriera, Zinsner ha ricoperto diversi altri ruoli di leadership, tra cui quello di presidente e direttore operativo di Affirmed Networks e di vicepresidente senior delle finanze e CFO di Analog Devices.

Holthaus è un manager generale e un leader di provata esperienza che ha iniziato la sua carriera in Intel quasi tre decenni fa. Prima di essere nominata CEO di Intel Products, è stata vicepresidente esecutivo e direttore generale di CCG. Holthaus ha ricoperto diversi ruoli di gestione e leadership in Intel, tra cui quello di chief revenue officer e general manager del Sales and Marketing Group, nonché di responsabile delle vendite globali di CCG.

Leggi tutti i nostri articoli su Intel