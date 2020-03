Tencent Meeting, videoconferenza gratuita fino a 300 partecipanti

Un altro aiuto, stavolta tecnologico e di stampo smart working, che ci arriva dalla Cina per contrastare la pandemia da Covid-19, si chiama Tencent Meeting.

Tencent Meeting è l’applicazione per videoconferenze basata sul cloud che ha svolto un ruolo attivo nella lotta contro l’epidemia globale in Cina e che ora si appresta ad apportare il proprio beneficio anche su scala pandemica.

Lori Wu, vicepresidente di Tencent Cloud, ha detto che “Vista l’escalation del numero di casi di Covid-19 fuori dalla Cina, abbiamo voluto fornire agli utenti di altri paesi e regioni la possibilità di lavorare da remoto e, in conformità con le normative locali, abbiamo in programma l’implementazione del servizio in tutto il mondo“.

È stata infatti varata una versione internazionale dell’app, disponibile online in più di 100 paesi (anche in Italia) e regioni nel mondo, inclusi Malesia, Singapore, India, Thailandia, Giappone, Hong Kong (regione amministrativa speciale cinese) e Macao (regione amministrativa speciale cinese).

Per utilizzare Tencent Meeting serve cercare VooV Meeting su App Store e Google Play e scaricare l’applicazione per poi organizzare conferenze online gratuite, cui possono partecipare fino a 300 persone per volta.