Telegram raggiunge la redditività: oltre 1 miliardo di dollari di fatturato nel 2024

Il 2024 è stato un anno cruciale per Telegram, che ha raggiunto la redditività, consolidando il suo ruolo tra le principali piattaforme di comunicazione globali.

Quest’anno, il numero di abbonati a Telegram Premium è triplicato, superando i 12 milioni. Parallelamente, i ricavi pubblicitari della piattaforma sono aumentati significativamente, contribuendo al raggiungimento di un fatturato complessivo che ha superato il miliardo di dollari. Telegram chiude l’anno con oltre 500 milioni di dollari in riserve liquide, escludendo le attività legate alle criptovalute.

Negli ultimi quattro anni, la società fondata da Pavel Durov ha emesso circa 2 miliardi di dollari di debito. Durante l’autunno, la società ha approfittato di condizioni favorevoli per i bond di Telegram, rimborsando una parte significativa del debito. Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare per rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria.

Telegram is now profitable ????

???? This year, the number of Telegram Premium subscribers tripled, exceeding 12 million. Our ad revenue also increased a few times. Telegram's total revenue in 2024 surpassed $1 billion, and we are closing the year with more than $500 million in cash…

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2024