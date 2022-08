Telco e cloud, Oracle estende l’accordo strategico con AT&T

Oracle ha reso noto di aver rinnovato un accordo strategico con AT&T per fornire nuove capacità e funzionalità per i carichi di lavoro database e applicativi dell’azienda, che saranno eseguiti su Oracle Cloud.

AT&T potrà così disporre degli strumenti necessari per continuare ad affermarsi nel mercato sempre più competitivo delle telco.

Il nuovo accordo quinquennale riguarda l’utilizzo da parte di AT&T di Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e altri servizi Oracle Cloud.

In modo particolare:

Oracle Cloud ERP consentirà di eliminare i processi manuali, nel quadro della più generale trasformazione delle aree finance e supply chain di AT&T.

consentirà di eliminare i processi manuali, nel quadro della più generale trasformazione delle aree finance e supply chain di AT&T. Saranno ampliate con l’accesso alla gamma estesa dei prodotti Oracle le funzionalità di Oracle Cloud CX che AT&T utilizza per coinvolgere i clienti grazie a contenuti personalizzati e per migliorare la loro esperienza complessiva.

che AT&T utilizza per coinvolgere i clienti grazie a contenuti personalizzati e per migliorare la loro esperienza complessiva. I servizi IaaS (Infrastructure as a Service) su OCI (Oracle Cloud Infrastructure) supporteranno la modernizzazione It e il consolidamento del datacenter di AT&T.

supporteranno la modernizzazione It e il consolidamento del di AT&T. AT&T certificherà anche le soluzioni cloud di nuova generazione di Oracle e Oracle Exadata Cloud@Customer X9M.

Jon Summers, Senior Vice President, Information Technology di AT&T, ha dichiarato: “La transizione di AT&T al cloud è un’iniziativa strategica per il nostro business.

Nel corso degli anni abbiamo lavorato a fianco di Oracle su alcune delle sfide tecnologiche più complesse e siamo entusiasti di rinnovare questa partnership per altri cinque anni“.

Jonathan Tikochinsky, Executive Vice President, Strategic Client Group di Oracle, ha affermato: “AT&T si reinventa costantemente per connettere in modo sempre migliore persone e aziende e siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership per supportare questa missione.

Grazie a Oracle Cloud Infrastructure e alle Oracle Fusion Application, AT&T può continuare a crescere a livello globale e adattarsi a un mercato delle telecomunicazioni in continua evoluzione“.

