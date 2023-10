TeamViewer Tensor: nuove funzioni per la sicurezza e la produttività

TeamViewer, fornitore globale di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, ha annunciato un importante aggiornamento di TeamViewer Tensor, la sua soluzione di connettività di fascia enterprise per supportare i dipartimenti IT nella manutenzione dei dispositivi che sono fondamentali per lo svolgimento delle attività.

Grazie alla sua compatibilità, sicurezza e prestazioni all’avanguardia, TeamViewer Tensor offre una panoramica completa di tutti i dispositivi, migliorando il monitoraggio e l’assistenza, nonché la gestione degli accessi.

Questo aggiornamento – spiega l’azienda – pone particolare attenzione al miglioramento della sicurezza, alle nuove funzionalità di gestione dei dispositivi mobili e a un’interfaccia utente con la possibilità di accedere alle sessioni usando un link al posto di ID e password.

Caratteristiche di sicurezza per l’ambito enterprise

TeamViewer Tensor estende ulteriormente il controllo granulare e le limitazioni di accesso aggiungendo la possibilità di “Bring Your Own Certificate” (BYOC) e sessioni di accesso pre-approvate alle funzionalità di accesso condizionato già esistenti.

BYOC consente ai clienti TeamViewer il controllo completo degli accessi all’interno della rete aziendale, concedendo l’accesso solo ai dispositivi con il certificato personalizzato installato.

Insieme alla nuova modalità di connessione di TeamViewer, l’aggiornamento della soluzione comprende la possibilità di generare collegamenti di sessione supportati da certificati, consentendo una connessione unica tra i dispositivi certificati all’interno dell’azienda, evitando qualsiasi configurazione errata accidentale e potenziali violazioni dell’accesso.

Le sessioni di Accesso Condizionale pre-approvate offrono il controllo predefinendo una connessione a dispositivi o gruppi di dispositivi, con una fascia oraria e un timeout fissi, disponibile per le connessioni in uscita e in entrata.

In particolare, le aziende che lavorano con terze parti o i clienti possono ridurre il carico di lavoro dei reparti IT predefinendo singole sessioni all’interno della soluzione senza compromettere le linee guida di sicurezza.

Monitoraggio e gestione globale dei dispositivi

TeamViewer Tensor è una soluzione destinata alle aziende di fascia enterprise con flotte di dispositivi diversi e particolari esigenze di sicurezza e scalabilità. Per questo motivo, TeamViewer ha aggiunto le funzionalità di gestione dei dispositivi mobili alla soluzione di monitoraggio e gestione da remoto, inclusa in Tensor come impostazione predefinita.

Con questo aggiornamento, TeamViewer Tensor offre ora una visione olistica dell’intero panorama IT e OT, coprendo tutti i principali sistemi operativi, compresi Android e iOS, consentendo il rollout centralizzato di patch, policy, inserimento e disinserimento dei dispositivi, backup e cancellazione dei dati da remoto.

Interfaccia ridisegnata e flussi di lavoro migliorati

L’intera esperienza utente di TeamViewer Tensor è stata riprogettata introducendo una serie di miglioramenti come le azioni rapide, la ricerca universale e il companion dock, per semplificare il lavoro dei dipartimenti IT su larga scala che gestiscono migliaia di dispositivi contemporaneamente. Un nuovo client web consente una maggiore flessibilità con accesso a tutte le funzionalità della versione installata.

Mei Dent, Chief Product & Technology Officer di TeamViewer ha dichiarato: “Da tempo ormai abbiamo stabilito lo standard della connettività remota e ora, andando anche oltre, abbiamo migliorato la nostra soluzione TeamViewer Tensor per soddisfare le esigenze delle aziende in termini di connettività sicura e affidabile, posizionandoci come leader in questo settore.

Con questo importante aggiornamento confermiamo il nostro impegno nella sicurezza in ambito enterprise e nel miglioramento dei flussi di lavoro, offrendo al contempo la massima flessibilità, supportando qualsiasi dispositivo connesso a Internet: dai tablet integrati per le ordinazioni in un ristorante ai display per la segnaletica digitale in luoghi remoti, alle classiche apparecchiature IT e ai cellulari fino ai robot in officina”.

TeamViewer Tensor – sottolinea l’azienda – è stato progettato pensando ai team di lavoro come i dipartimenti IT o il servizio clienti, che necessitano di una soluzione unica, veloce, affidabile e sicura, facile da integrare in ambienti esistenti come le active directory.

Grazie alla sua completa verificabilità, alle certificazioni pertinenti per le aziende e alla classifica top 1% di BitSight Security, Tensor viene utilizzato per l’accesso remoto anche in organizzazioni con infrastrutture critiche come gli impianti di produzione e in settori altamente regolamentati come la sanità o i servizi finanziari.